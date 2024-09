Les intentions souhaitables de s'attaquer aux structures de ponts supérieurs routiers

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing, a promis d'accélérer la modernisation du réseau autoroutier suite à l'effondrement du pont à Dresde. "La modernisation des ponts est une priorité absolue pour le gouvernement fédéral", a-t-il déclaré au journal "Bild". Wissing a critiqué les gouvernements fédéraux menés par l'Union pour avoir négligé cette tâche par le passé. Les trois prédécesseurs directs de Wissing appartenaient à la CSU : Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt et Andreas Scheuer.

Wissing a également révélé que le gouvernement fédéral prévoyait de moderniser plus de 980 000 mètres carrés de surface de pont d'ici la fin de l'année. "Cela représente environ 137 terrains de football et équivaut à environ 30% de la surface de pont totale qui nécessite une modernisation lors de la première phase. Des mesures supplémentaires suivront", a déclaré le politique du FDP. Les ponts les plus importants, où la modernisation est plus complexe et prend plus de temps que pour les ponts plus petits, ont été prioritaires.

Le secteur de la construction : le réseau de ponts allemand menacé

Cette semaine à Dresde, le pont Carolabridge sur l'Elbe s'est effondré. "Heureusement, personne n'a été blessé", a déclaré Wolfgang Schubert-Raab, président de l'Association centrale de l'industrie de la construction allemande. "Les premières enquêtes suggèrent que la corrosion est à l'origine de l'effondrement". Cela souligne la nécessité d'agir rapidement.

"Il y a de nombreux ponts, en particulier dans les États fédéraux de l'ouest, qui ont été construits entre 1960 et 1985 et qui montrent maintenant des signes de vieillissement. Un appel urgent pour plus d'initiatives et d'investissements étatiques est nécessaire pour sécuriser efficacement le réseau de ponts en Allemagne pour les 10 à 20 prochaines années", a déclaré Schubert-Raab. Une perspective pour la prochaine décennie ou deux est cruciale. Selon de nombreuses associations, plus de 4 000 ponts sur les autoroutes en Allemagne nécessitent des réparations ou un remplacement.

Wissing a reconnu l'importance de moderniser non seulement le réseau autoroutier, mais aussi les ponts et les tunnels, en déclarant : "En plus des autoroutes, nous devons nous concentrer sur la modernisation et l'entretien des ponts et des tunnels, car ils sont également essentiels pour notre infrastructure de transport".

