- Les instruments d'évacuation sont en alerte.

Si la situation au Moyen-Orient s'aggrave, la situation pour des milliers d'Allemands pourrait rapidement passer d'une situation tendue à un danger immédiat. La Bundeswehr, l'armée allemande, maintient des soldats, des avions et du matériel prêts pour secourir ses propres citoyens, ainsi que les citoyens des États amis dans les cas précédents. Cette tâche fait partie de la gestion de crise nationale (NatKV) des forces armées allemandes. Cependant, les soldats ne sont pas nécessairement déployés.

Quelle est la situation actuelle ?

Les Allemands à l'étranger sont encouragés à s'inscrire sur la liste de préparation aux crises du ministère des Affaires étrangères (AA). Ils sont informés par e-mail ou SMS de la situation de crise, des possibilités de sortie et plus tard également des mesures d'évacuation et des points de rassemblement. L'expérience montre que les appels initiaux au départ sont rarement pleinement suivis. Cela peut être dû à des obligations professionnelles ou familiales, ou à une évaluation différente de la situation, allant jusqu'à la témérité. Il y a également plus de personnes ayant une double nationalité. Si les conditions le permettent, le ministère des Affaires étrangères peut encore envoyer des avions civils affrétés, même après l'arrêt des compagnies aériennes.

Quand la Bundeswehr entre-t-elle en jeu ?

L'armée est envoyée sur décision du gouvernement fédéral et lorsque d'autres options sont trop dangereuses. La Bundeswehr déclare : "En fonction de la situation de sécurité sur place, il y a trois niveaux d'escalade. Le sauvetage aérien rapide est la variante la plus simple. Ensuite, l'armée de l'air envoie des avions et ramène les compatriotes chez eux. Dans le cas d'une évacuation aérienne rapide, les personnes ayant droit à la protection sont enregistrées et évacuées à un point de rassemblement. L'évacuation aérienne robuste signifie que les gens doivent être libérés par la force si nécessaire." Une image de la situation précise est nécessaire pour cela, et - autant que possible - une coordination précise avec les parties en conflit pour éviter des malentendus dangereux.

Quelles forces sont disponibles pour cela ?

Il pourrait être heureux que le frégate allemand "Hamburg" soit actuellement en mer Méditerranée dans le cadre de la mission militaire Aspides dans la mer Rouge. Le navire de guerre navigue actuellement entre les îles grecques et est équipé pour le combat aérien et la protection des alliances terrestres et maritimes. Il dispose également de missiles guidés à longue portée. Le frégate peut servir de centre d'opérations flottant ou prendre des gens sur les côtes. De plus, des avions de transport A400M sont prêts à être déployés par la Force aérienne et l'Armée à la base aérienne de Wunstorf. La division des forces rapides (DSK) fournit ensuite des soldats pour de tels déploiements. Des plans sont élaborés en détail - par exemple, si un avion de sauvetage (Medevac) doit être planifié - sans qu'un ordre de déploiement initial n'ait encore été donné.

Quelles sont les expériences passées ?

En avril dernier, la Bundeswehr a protégé et évacué militairement plus de 700 Allemands et citoyens d'environ 40 autres nations du Soudan secoué par les conflits. Des parachutistes, le commandement des forces spéciales (KSK) et le GSG9 de la police fédérale y ont participé. Presque deux ans plus tôt, la Bundeswehr a évacué plus de 4 500 personnes dans des circonstances parfois dramatiques de Kaboul après la victoire des talibans islamiques. Depuis octobre dernier, des capacités pour une évacuation au Moyen-Orient sont disponibles à Chypre, mais elles ont depuis été considérablement réduites.

Combien de personnes pourraient potentiellement être affectées ?

Au début de la semaine, 2 100 citoyens allemands étaient enregistrés sur la liste de préparation aux crises pour le Liban. L'accent est particulièrement mis sur ce pays, car le sud du Liban, avec ses installations militaires du Hezbollah, serait probablement le principal théâtre des opérations en cas d'attaque de la milice soutenue par l'Iran contre Israël. Auparavant, seuls 1 300 Allemands étaient enregistrés au Liban. Le groupe Lufthansa, ainsi que d'autres compagnies aériennes, a temporairement suspendu les vols vers et depuis Beyrouth. Il reste incertain exactement combien d'Allemands sont encore dans le pays.

Qui paie pour un tel évacuation ? Combien cela coûte-t-il ?

Un exemple récent est l'opération de sauvetage aérien du Soudan en 2023, qui a été équipée rétroactivement d'un mandat par le Bundestag. Elle a coûté environ 22,4 millions d'euros, financés "à partir du plan individuel 14, chapitre 1401, groupe de titres 08". L'argent provenait donc du budget de la défense.

La readiness de la Bundeswehr à intervenir au Moyen-Orient va au-delà de ses propres citoyens, car elle a aidé Previously les citoyens des États amis pendant les crises. La situation actuelle au Liban, avec plus de 2 100 citoyens allemands enregistrés sur la liste de préparation aux crises, pourrait potentiellement nécessiter l'implication de la Bundeswehr si la situation s'aggrave.

Lire aussi: