- Les instituts peu coûteux prédisent une baisse de l'inflation à moins de 2%

L'Institut de recherche économique basé à Munich, Ifo, prévoit une légère baisse des taux d'inflation à court terme. Le économiste en chef de l'Ifo, Timo Wollmershäuser, a déclaré : "Dans l'ensemble, le taux d'inflation devrait rester en dessous du seuil de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE) dans les mois à venir. Les coûts de l'énergie ont Significativement diminué pour les consommateurs par rapport à l'année dernière."

Jeudi, l'Institut Ifo a publié des données sur les prévisions de prix des entreprises pour août. Les données ont montré que moins d'entreprises prévoyaient d'augmenter leurs prix par rapport au mois précédent. L'indice est passé de 17,6 à 16,3 points. L'institut a principalement attribué cette baisse au secteur de l'industrie et aux prestataires de services liés au commerce. D'un autre côté, plus d'entreprises dans les secteurs liés à la consommation et à la construction prévoyaient d'augmenter leurs prix que le mois dernier.

L'Office fédéral de la statistique allemande publiera l'estimation initiale du taux d'inflation pour août dans l'après-midi (14h00 CET). Historiquement, ce chiffre tend à correspondre au chiffre final annoncé ultérieurement. Cependant, la tendance à la baisse des taux d'inflation observée en juin et en mai (avec une augmentation de 2,4 % en mai et de 2,2 % en juin) n'a pas été maintenue en juillet. Au lieu de cela, les prix à la consommation ont augmenté de 2,3 % en glissement annuel en juillet.

La Commission, en réponse à la tendance à la hausse des prix à la consommation en juillet, surveille de près la situation. La Commission a également entamé des discussions avec la Banque centrale européenne (BCE) sur les mesures potentielles pour atténuer l'impact de l'inflation sur les consommateurs.

De plus, la Commission a exprimé son soutien à la prévision de l'Institut Ifo selon laquelle les taux d'inflation devraient diminuer à court terme, ce qui est en ligne avec l'objectif de la Commission de maintenir la stabilité des prix.

Lire aussi: