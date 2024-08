- Les institutions fédérales continuent d'offrir des opportunités d'apprentissage aux élèves des écoles élémentaires

Bien que les lycéens et les diplômés de l'enseignement secondaire professionnel aient également de bonnes chances, selon l'Agence fédérale pour l'emploi, d'obtenir un contrat d'apprentissage au début de la nouvelle période de formation, les diplômés de l'enseignement général se démarquent également. Un nombre important de places d'apprentissage encore vacantes, souvent attribuées à ces diplômés, sont disponibles dans des métiers tels que représentant des ventes, expert en logistique ou assistant médical et dentaire.

Des pénuries de personnel persistantes et, par conséquent, de meilleures opportunités pour les chercheurs d'emploi existent dans l'industrie de la restauration, la construction, les ventes, l'événementiel, le transport et la logistique, ainsi que dans de nombreux métiers artisanaux, tels que la métallurgie et la climatisation.

La part des diplômés de l'enseignement général parmi tous les élèves sortants est de 16%. Cependant, ils représentent 30% des jeunes qui s'inscrivent auprès des agences pour l'emploi pour une place d'apprentissage.

Bien que n'existent pas de barrières formelles pour les places d'apprentissage, en réalité, les diplômés de l'enseignement général ne peuvent accéder qu'à 60% de toutes les places disponibles, contre 93% pour les diplômés de l'enseignement secondaire professionnel et 100% pour les lycéens. Actuellement, les meilleures chances d'obtenir un contrat d'apprentissage se situent dans les Länder de Bavière, de Bade-Wurtemberg et de Thuringe.

"Chaque jeune à la recherche d'un contrat d'apprentissage est un potentiel travailleur qualifié de demain. Nous ne devons donc pas laisser passer un seul jeune", a déclaré l'Agence fédérale pour l'emploi. Les agences pour l'emploi peuvent non seulement aider à la recherche, mais aussi à la formation elle-même, en fournissant une assistance telle que la formation guidée, l'allocation de mobilité ou les subventions de formation.

Depuis octobre 2023, plus de 400 000 candidats se sont inscrits pour un poste d'apprentissage, soit 10 000 de plus que l'année précédente. D'ici juillet 2024, 121 000 de ces candidats seront encore sans contrat d'apprentissage ou sans autre possibilité. Entre-temps, 492 000 places d'apprentissage ont été enregistrées, soit 22 000 de moins qu'en 2022. Parmi celles-ci, 204 000 sont restées vacantes. Les agences pour l'emploi continueront à placer des candidats dans des contrats d'apprentissage pour l'année de formation en cours jusqu'à la fin de l'année.

Les programmes de formation professionnelle, tels que ceux pour assistants médicaux et dentaires, ont souvent des places vacantes que les diplômés de l'enseignement général peuvent poursuivre après s'être inscrits auprès des agences pour l'emploi. Malgré le fait qu'ils représentent seulement 16% de tous les élèves sortants, les diplômés de l'enseignement général obtiennent 30% des places d'apprentissage grâce à ces agences et peuvent bénéficier d'une formation professionnelle dans divers secteurs, tels que les ventes, la logistique et les métiers artisanaux comme la métallurgie et la climatisation.

Lire aussi: