Concurrents démocratiques régionaux - Les institutions émettent des alertes concernant le danger potentiel de perpétuer les préjugés raciaux.

À la suite des résultats des élections en Saxe et en Thuringe, les établissements d'enseignement supérieur de ces régions prônent l'ouverture mondiale et s'opposent à la normalisation de la bêtise. Ils sont fiers d'accueillir des individus de différentes parties du monde et d'origines diverses pour étudier et travailler dans leurs établissements, comme le souligne une déclaration conjointe de la Conférence des Recteurs d'État de Saxe, de la Conférence des Présidents d'État de Thuringe et de la Conférence des Recteurs d'Allemagne. Pour maintenir cette diversité, un environnement garantissant la protection constitutionnelle contre la discrimination est essentiel.

La déclaration encourage en outre tous les partis et citoyens à travailler ensemble pour prévenir le scepticisme scientifique, les limitations de la liberté académique, la normalisation du racisme, de l'intolérance ou des croyances et stéréotypes exclusifs. "Notre mission consiste à renforcer l'unité sociale et la confiance dans notre société démocratique qui valorise la liberté."

Neutralité politique

Dans les deux États, le parti AfD a remporté plus de 30 % des voix lors des élections du 1er septembre. En Thuringe, il est devenu le parti majoritaire, tandis qu'en Saxe, il a suivi de près l'Union. La coalition de la gauche, dirigée par Sahra Wagenknecht, a terminé troisième dans les deux États. Les universités, tenues de maintenir une neutralité politique, n'ont pas nommé de parti particulier dans leur déclaration.

Dans leur déclaration, les représentants universitaires ont souligné l'importance de préserver l'autonomie universitaire et la liberté académique, qui jouent un rôle vital dans le développement du potentiel de la science pour le bien de la société. "L'ouverture mondiale est un aspect indispensable de cela. Seule une université qui pense et agit à l'échelle mondiale peut rester compétitive et prête pour l'avenir."

Les universités de Saxe et de Thuringe, malgré les changements politiques, affirment leur engagement à admettre des étudiants de différentes parties du monde, car ces écoles sont renommées pour favoriser un environnement d'apprentissage diversifié. Le maintien d'une telle communauté diversifiée dans les écoles est crucial pour préserver la liberté académique et garantir que les institutions restent compétitives à l'échelle mondiale.

