Les instances dirigeantes du tennis continuent d'inciter les joueurs à se faire vacciner avant l'US Open

Ils le font à un moment où il semble y avoir une certaine hésitation à l'égard des vaccins chez certaines des plus grandes stars de ce sport.

Stefanos Tsitsipas, numéro 3 mondial chez les hommes, est la dernière star en vue du circuit à avoir exprimé son hésitation à l'égard des vaccins.

En mars dernier, Aryna Sabalenka, numéro 2 mondial chez les femmes, a également exprimé son hésitation à l'égard de la vaccination contre le Covid-19, déclarant : "Je n'ai pas vraiment confiance dans le vaccin, mais je ne suis pas sûre qu'il soit efficace : "Je n'ai pas vraiment confiance. Il est certain que je ne veux pas que ma famille en prenne. Si je dois le faire, j'y réfléchirai à deux fois avant de le prendre".

Les représentants de Sabalenka n'ont pas répondu à la demande de CNN qui souhaitait savoir si sa position avait changé à l'approche de l'US Open, où s'affronteront des joueurs de l'ATP Tour masculin et du Women's Tennis Association (WTA) Tour.

Dans une déclaration transmise à CNN, un porte-parole de la WTA a indiqué que près de 50 % de ses joueuses sont vaccinées, bien que l'organisation se soit fixé pour objectif d'atteindre 85 % d'ici à la fin de l'année.

Le porte-parole a déclaré que l'organisation "croit et encourage tout le monde à se faire vacciner", mais que la décision de se faire vacciner était "une décision personnelle, que nous respectons".

L'ATP Tour, l'organisation du tennis masculin, a déclaré que son taux de vaccination actuel était "légèrement supérieur à 50 %".

Dans une déclaration à CNN, un porte-parole a indiqué que le circuit "continue de recommander vivement la vaccination aux joueurs, en se fondant avant tout sur des preuves scientifiques attestant des avantages pour la santé et de la protection offerte", mais que la décision de chaque joueur de se faire vacciner restait un "libre choix".

MaliVai Washington, finaliste à Wimbledon et quatre fois vainqueur sur le circuit ATP, estime que les joueurs sont dans une position privilégiée pour pouvoir influencer les autres lorsqu'il s'agit de se faire vacciner.

"Lorsque je regarde les circuits ATP et WTA, les athlètes internationaux d'élite, ils peuvent jouer un rôle de premier plan en ce moment", a déclaré Washington à CNN.

Ces athlètes ont une influence considérable sur de nombreuses personnes qui les suivent et s'ils défendent la cause, les gens se diront : "Vous savez quoi, je vais regarder cela de plus près. Je vais suivre cela. Si untel ou untel le fait, peut-être que c'est bon pour moi".

"Je pense qu'ils pourraient avoir un impact important sur les taux de vaccination si, disons, une poignée de joueurs des circuits masculin et féminin disaient : 'Oui, je viens de me faire vacciner'".

Cependant, Washington, qui affirme être vacciné, ne pense pas nécessairement que les joueurs ont la responsabilité d'utiliser leur tribune pour inciter publiquement les autres à se faire vacciner.

Il pense plutôt qu'ils ont la même responsabilité que le grand public de le faire pour se protéger et protéger leur entourage.

Le mot "responsabilité" est perçu différemment par chacun", explique-t-il. "Personnellement, je pense qu'il est de la responsabilité de chacun de se faire vacciner... Mais tout le monde ne se sent pas à l'aise à l'idée de promouvoir le vaccin, d'en parler et de se faire vacciner devant une caméra, parce qu'ils ne pensent pas que c'est leur responsabilité.

"Si j'étais en tournée aujourd'hui, je n'aurais aucun problème à annoncer publiquement que je me fais vacciner et j'encouragerais probablement d'autres personnes à faire de même.

Au début de l'année, Roger Federer, 20 fois champion du grand chelem, a révélé qu'il s'était fait vacciner, tandis que Rafael Nadal, son rival de longue date, a également soutenu publiquement les vaccinations.

L'hésitation face aux vaccins

La semaine dernière, sur CNN, le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a indiqué qu'à l'horizon 2022, "nous commencerons à bien contrôler" le virus Covid-19 aux États-Unis, si les vaccinations reprennent.

Il s'agit de savoir combien de personnes se font vacciner, combien de personnes se lèvent et disent : "Vous savez, nous en avons assez, nous devons mettre fin à cette terrible épidémie qui a complètement bouleversé nos vies"", a déclaré le Dr Fauci à la chaîne CBS This Morning mardi dernier.

Mais le message diffusé par le Dr Fauci et d'autres éminents experts en santé publique du monde entier ne semble pas convaincant pour de nombreux joueurs de tennis de haut niveau.

Les récents commentaires de Tsitsipas ont suffi à attirer la réplique du gouvernement grec, dont le porte-parole, Giannis Oikonomou, a déclaré que le joueur de 23 ans "ne dispose pas des connaissances et des études nécessaires pour évaluer la nécessité des vaccinations".

Avant le début de l'US Open, l'agent de Tsitsipas n'a pas répondu à la question de CNN de savoir s'il avait été vacciné à la suite des commentaires d'Oikonomou.

Dans une déclaration envoyée à CNN, un porte-parole de l'ITF, l'instance dirigeante du tennis mondial, a déclaré : "L'ITF continue de mettre à jour les protocoles que tous les tournois et participants sanctionnés par l'ITF doivent suivre afin d'atténuer le risque d'exposition à Covid-19 et de propagation de la maladie.

"Bien que la décision soit personnelle, nous encourageons vivement tous les participants aux événements de l'ITF à se faire vacciner contre le Covid-19 dès qu'ils en ont la possibilité, afin de mieux se protéger et de protéger les autres.

"Il est dans l'intérêt de tous que les restrictions soient assouplies de manière responsable, dans l'intérêt des participants, des organisateurs de tournois et de l'ensemble de la communauté.

Règles de l'US Open

Mais alors que des centaines de joueurs de tennis affluent du monde entier, les New-Yorkais risquent d'en subir les conséquences, notamment les personnes qui travaillent dans les coulisses de l'US Open.

Samedi, l'Association américaine de tennis (USTA) a annoncé que le bureau du maire de New York exigerait des spectateurs qu'ils apportent la preuve de leur vaccination contre le virus COVID-19 pour accéder à une grande partie de l'US Open, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

"Compte tenu de l'évolution constante de la variante Delta et conformément à notre intention de donner la priorité à la santé et à la sécurité de nos fans, l'USTA étendra l'exigence du maire à tous les détenteurs de billets pour l'US Open âgés de 12 ans et plus", peut-on lire dans le communiqué.

"Tout participant à l'US Open possédant des billets pour le stade Arthur Ashe, le stade Louis Armstrong, les tribunes ou le site de l'US Open devra fournir la preuve qu'il a reçu au moins une dose du vaccin COVID-19 pour entrer sur le site du Centre national de tennis Billie Jean King de l'USTA.

Le règlement de l'US Open stipule que les invités qui assistent au tournoi, comme les joueurs, devront également fournir une preuve de vaccination pour les salles à manger intérieures en raison du récent décret de la ville de New York.

Les joueurs devront également présenter une preuve de vaccination pour manger dans les restaurants du site de Flushing Meadows de l'US Open - et partout ailleurs dans la ville de New York - mais les obligations de vaccination de la ville pour les événements en salle ne s'appliqueront pas aux événements annexes au tournoi, tels que les conférences de presse, à moins qu'ils ne soient résidents de la ville.

Les règles de l'US Open exigent que les joueurs passent un test Covid à leur arrivée, mais ils n'auront pas à s'auto-isoler en attendant le résultat.

Dans une déclaration envoyée à CNN, un porte-parole de l'ATP a déclaré : "La vaccination aide également les joueurs à réduire le risque d'être exclus de la compétition en raison d'un cas positif ou d'un contact étroit.

"Nous renforçons régulièrement cette position dans notre communication aux joueurs, qui a inclus plusieurs sessions virtuelles avec des experts médicaux sur le sujet au cours des derniers mois".

La semaine dernière, Stacey Allaster, directrice de l'US Open, a cité le taux de vaccination de près de 70 % de la ville de New York comme l'une des raisons pour lesquelles les organisateurs s'en tiennent à leurs protocoles de tournoi.

Les fans qui rempliront les gradins de Flushing Meadows constitueront un contraste saisissant avec l'édition 2020 du tournoi, qui s'est déroulée entièrement à huis clos et qui a même exigé des joueurs qu'ils restent en grande partie dans la "bulle" de l'US Open.

Une joueuse de tennis de premier plan a déjà dû se retirer du prochain US Open après avoir été contrôlée positive au Covid-19.

L'Américaine Sofia Kenin, championne de l'Open d'Australie en 2020 et actuellement cinquième au classement mondial, a déclaré sur les médias sociaux qu'elle était vaccinée et que ses symptômes étaient "assez légers".

