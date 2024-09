Les installations russes de stockage de munitions ont subi des dommages près de Marioupol, en Ukraine, vers 20h23.

19:36 Italie : livraison d'un système de défense aérienne moderne à l'Ukraine en septembre L'Italie s'apprête à livrer un deuxième système de missiles air-air SAMP/T à l'Ukraine ce mois-ci, comme l'a annoncé le ministre de la Défense Guido Crosetto à Rome. Ce système peut surveiller plusieurs cibles simultanément et intercepter jusqu'à dix d'entre elles. C'est le seul système de défense aérienne développé en Europe capable d'intercepter des missiles balistiques.

19:02 Rapport : la Russie déploie 38 000 soldats dans l'offensive de Koursk Selon un rapport du "Financial Times", la Russie déploie environ 38 000 soldats dans son offensive à la frontière de Koursk, selon un haut responsable ukrainien des services de renseignement. Certains soldats ont été retirés du sud de l'Ukraine, mais les contre-attaques ne sont toujours pas de grande envergure, selon la source. La Russie devrait envoyer plus de ses brigades aguerries pour obtenir des succès significatifs. Auparavant, le président ukrainien Selenskyj avait estimé qu'il faudrait 100 000 soldats russes pour repousser complètement l'offensive de Koursk.

18:22 L'armée ukrainienne intercepte des hommes fuyant la conscription à la rivière Dniestr L'armée ukrainienne a besoin de nouveaux recrues en raison du conflit en cours, mais de nombreux hommes tentent d'échapper à la conscription et de fuir vers des pays voisins comme la Moldavie. Ils sont souvent interceptés à la frontière de la rivière Dniestr.

17:44 Le mystère des avions militaires russes recouverts de pneus résolu En août 2023, des avions militaires russes ont commencé à être recouverts de pneus de voiture. La raison de cette pratique est restée obscure jusqu'à ce qu'un responsable militaire américain fournisse une réponse. Selon Schuyler Moore, directeur technique au Commandement central des États-Unis, les pneus sont utilisés pour tromper les systèmes de ciblage des missiles modernes. "Si vous mettez des pneus sur les ailes, de nombreux modèles de vision par ordinateur ont du mal à reconnaître qu'il s'agit d'un avion", a déclaré Moore lors d'une discussion au think tank américain Center for Strategic and International Studies (CSIS). Auparavant, on spéculait que les pneus pourraient offrir une protection supplémentaire contre les drones kamikazes.

16:56 Les troupes russes détruisent une mine de charbon ukrainienne à Wuhledar Les forces russes bombardent la ville ukrainienne de Wuhledar, où elles détruisent l'une des plus importantes mines de charbon du pays. Des vidéos montrent l'explosion et l'effondrement de la tour au-dessus du puits principal de la mine. On estime qu'il y a plus de 150 millions de tonnes de charbon stockées dans la veine.

16:19 Pistorius considère le financement de la défense comme un défi Après le fonds spécial de 100 milliards d'euros, le ministre fédéral de la Défense Boris Pistorius est conscient de la nécessité de financements supplémentaires pour soutenir le budget futur de la Bundeswehr. "Le fonds spécial sera complètement épuisé à la fin de l'année", a déclaré Pistorius après avoir visité des troupes à Sarrelouis. " puis nous verrons d'où viendra le financement supplémentaire". Pistorius souligne que 80 milliards d'euros sont prévus dans la planification financière du gouvernement fédéral pour le budget de 2028. "Je suppose que c'est la base, car nous devrons sécuriser des financements supplémentaires pour les achats et l'infrastructure d'ici là". Pistorius met également en évidence le fait que la sécurité de financements supplémentaires reste un défi important.

15:51 L'Ukraine attaque des bâtiments résidentiels à Belgorod L'armée ukrainienne continue ses attaques sur des villes russes, ciblant Belgorod près de la frontière commune. Plusieurs voitures et un bâtiment résidentiel ont été incendiés et détruits, faisant huit blessés.

15:14 Maneuvres navales : des navires chinois atteignent Vladivostok Après avoir annoncé des exercices militaires conjoints, deux navires de garde-côtes chinois se sont rendus à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, selon des rapports russes. Les navires chinois sont reportedly à Vladivostok sur invitation de la patrouille frontalière russe, jusqu'à vendredi, selon une explication du ministère russe des Affaires étrangères. Les exercices visent à "approfondir la coopération stratégique entre les forces militaires chinoises et russes", selon Pékin. Des forces navales et aériennes des deux pays participeront à l'exercice "North-Joint 2024" dans les mers du Japon et d'Okhotsk au large de la côte russe. De plus, la Chine participera à l'exercice plus important de la Russie "Ocean-2024".

14:39 Baerbock met en garde : si l'Ukraine tombe, alors la Moldavie aussi Selon la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock, soutenir l'Ukraine contribue également à stabiliser la situation en Moldavie. "Tout ce que nous faisons pour soutenir l'Ukraine contribue également à stabiliser la situation en Moldavie", a déclaré Baerbock lors d'une réunion de la plateforme de partenariat Moldova à Chisinau. "Il est clair que la principale préoccupation des gens ici est que si l'Ukraine tombe, la Moldavie sera probablement la suivante."

Dans l'offensive russe en Ukraine, un grand nombre de soldats ont été blessés et tués des deux côtés, selon une analyse du journal américain "Wall Street Journal". Les troupes ukrainiennes ont reportedly subi environ 80 000 pertes et 400 000 blessés, selon le journal, citant une estimation confidentielle ukrainienne. La Russie est estimée avoir subi environ 600 000 pertes - 200 000 morts et 400 000 blessés - selon les estimations des agences de renseignement occidentales, selon le journal. Ni le gouvernement ukrainien ni la Russie n'ont officiellement révélé leurs propres chiffres de pertes.

La Russie renforce ses forces militaires à 1,5 million de soldats par décret. Selon l'analyste du Kremlin Rainer Münz, ce mouvement indique plus que le conflit en Ukraine. Il discute de l'endroit où la Russie trouve ces soldats supplémentaires.

Le Kremlin justifie ses plans d'extension de son armée pour devenir la deuxième plus importante du monde en raison des menaces croissantes à ses frontières. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d'une conférence de presse avec les journalistes que l'augmentation des menaces à la périphérie de leurs frontières est la cause de cette décision. Cette situation est due à l'environnement hostile à ses frontières occidentales et à l'instabilité à ses frontières orientales, ce qui nécessite des mesures appropriées. Le président Vladimir Poutine a ordonné lundi d'augmenter la taille régulière de l'armée russe de 180 000 soldats pour atteindre 1,5 million de soldats actifs, ce qui en ferait la deuxième plus importante du monde après la Chine.

Le gouvernement de Kyiv souhaite cibler les logistiques militaires russes - les aéroports militaires, les centres de commandement, l'infrastructure. Selon un nouveau sondage RTL/ntv Trendbarometer, 64 % des répondants s'opposent à la livraison d'armes occidentales qui pourraient également atteindre des cibles profondément à l'intérieur de la Russie. 28 % soutiennent la livraison de tels missiles. Une majorité pour la livraison de tels missiles existe uniquement parmi les partisans des Verts (53 %) et du FDP (58 %). Seuls 34 % des partisans de l'SPD et 31 % de l'Union soutiennent cette étape. Chez les partisans du BSW, c'est 0 % et seulement 4 % chez les partisans de l'AfD. 61 % des partisans de l'SPD et de la CDU/CSU s'opposent à de telles livraisons d'armes. 91 % des partisans de l'AfD et 97 % des partisans du BSW rejettent le transfert d'armes à longue portée. Le rejet est significativement plus élevé dans l'est à 83 % par rapport à l'ouest à 61 %.

Le suspect Ryan Wesley Routt, lié à la tentative d'assassinat de Donald Trump, a exprimé il y a des années son désir de tuer Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, selon le "Wall Street Journal", citant l'infirmière Chelsea Walsh. Elle a travaillé en Ukraine en 2022 et a rencontré Routt plusieurs fois. Walsh l'a décrit comme "l'Américain le plus dangereux" qu'elle ait rencontré pendant son séjour à Kyiv. Il aurait tenté de rejoindre des brigades de volontaires et de combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

Le documentaire controversé "Russians in War" sera finalement présenté au Festival international du film de Toronto. Les organisateurs avaient précédemment parlé de "menaces significatives" en raison du film et avaient annoncé que "Russians in War" ne serait pas présenté au festival. La réalisatrice russo-canadienne Anastasia Trofimova a passé plusieurs mois avec des troupes russes au front en Ukraine pour le film. L'ambassadeur ukrainien au Canada critique la décision, affirmant que le festival sert de plateforme à la propagande russe.

L'ambassadeur de Russie à Berlin, Sergei Nechaev, a exprimé des reserves quant à d'éventuelles négociations de paix dans la guerre avec l'Ukraine. Il a déclaré qu'il faut d'abord un plan de paix. Ensuite, la Russie pourra voir dans quelle mesure ce plan correspond à ses propres vues. Les commentaires de Nechaev suivent les déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui avait précédemment exprimé son désir d'accélérer les efforts en faveur d'une résolution pacifique.

Le Programme de développement des Nations unies (PNUD) aide l'Ukraine à se préparer à l'hiver en raison des préoccupations concernant la sécurité énergétique, car l'Ukraine fait face à un hiver potentiellement rude avec de nombreuses frappes aériennes russes sur l'infrastructure critique causing des pannes de courant, de chauffage et d'eau. Le PNUD prévoit d'aider à minimiser les perturbations d'approvisionnement pour la population, notamment en fournissant des générateurs alimentés au gaz.

Dans la région ukrainienne de Sumy, qui a été attaquée par des drones Shahed russes tôt ce matin, 280 000 personnes restent sans électricité. Alors que l'armée de l'air ukrainienne revendique avoir abattu 16 drones, ceux qui ont réussi à passer ont causé des dommages à l'infrastructure critique.

Le commissaire aux droits de l'homme du Parlement ukrainien déclare que des troupes russes ont exécuté brutalement un prisonnier de guerre ukrainien non armé. "Les Russes ont exécuté brutalement un prisonnier de guerre ukrainien non armé, les mains liées dans le dos à l'aide d'une épée", a déclaré un expert ukrainien. L'ampleur de la barbarie et de la sauvagerie russe est inimaginable. Une photographie du soldat tombé, montrant l'épée utilisée dans cet acte odieux gravée "Pour Kursk", a été diffusée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les photographes ukrainiens Konstantin et Vlada Liberova partagent des images de soldats ukrainiens qui ont survécu à la captivité russe.

09:02 Le commandant tchétchène commente l'offensive de Kursk

L'invasion surprise de la région frontalière de Kursk par l'Ukraine en août a pris Moscou au dépourvu. Cependant, le commandant tchétchène Apti Alaudinov a spreading optimism on his Telegram channel: "Restons calmes, prenons des collations et profitons du spectacle de nos gars en train de démolir l'ennemi", a-t-il écrit lors du premier jour de l'offensive. Depuis, Alaudinov est devenu le commentateur principal de l'offensive de Kursk, ses remarques étant largement diffusées dans les médias russes. Les experts d'AFP estiment que une telle présence médiatique n'est possible qu'avec la plus haute approbation. Tout comme le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, Alaudinov semble jouir d'une liberté de parole inhabituelle. Certains spéculent même qu'il pourrait être le successeur de Kadyrov.

here.)

08:42 L'Allemagne fournit 100 millions d'euros d'aide hivernale à l'Ukraine

L'Allemagne offrira à l'Ukraine une aide hivernale supplémentaire de 100 millions d'euros, a annoncé la ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, lors de sa visite à la capitale moldave, Chisinau. "Il est clair que l'automne approche et l'hiver est juste à nos portes", a-t-elle déclaré avant de rencontrer la Plateforme de partenariat Moldova. La Russie prévoit une nouvelle fois une "guerre d'hiver", avec pour objectif de rendre la vie aussi difficile que possible pour les gens en Ukraine.

08:01 Ukraine: Les Russes Bombent les Installations Énergétiques de Sumy depuis les AirsUkraine signale une autre grande attaque de drones par la Russie. La défense aérienne a abattu 34 des 51 drones russes au cours de la nuit, selon l'armée de l'air. Les drones étaient actifs dans cinq régions. Les autorités locales ont également rapporté que les installations énergétiques de la région nord-est de Sumy ont été ciblées. Seize drones russes ont été interceptés là-bas, et les systèmes d'approvisionnement en eau et les hôpitaux ont été connectés à des systèmes de secours. Les équipes d'urgence répareront les dommages.

07:37 Ukraine: La Russie Subit 1020 Pertes dans les 24 Dernières HeuresLa Russie a subi 1020 pertes, y compris des morts et des blessés, depuis la veille, selon le quartier général des forces armées ukrainiennes. Depuis le début de l'invasion à part entière en février 2022, cela porte le total des pertes russes à 635 880. Au cours des 24 dernières heures, six systèmes d'artillerie et deux chars ont été endommagés ou détruits, ainsi que six véhicules blindés et 66 drones.

07:10 Kyiv Post: L'Ukraine Attaque la Base Aérienne Militaire Russe d'EngelsLa base aérienne militaire russe d'Engels, dans la région de Saratov, a été attaquée par des drones d'attaque ukrainiens hier soir, selon le Kyiv Post, qui publie des vidéos montrant des explosions. Des bombardiers stratégiques armés de missiles et déployés pour attaquer les villes ukrainiennes sont stationnés sur la base.

06:35 Stoltenberg Accueille le Débat sur les Armes à Longue Portée pour l'UkraineLe secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, accueille le récent débat mondial sur la permission accordée à l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales à longue portée pour attaquer le territoire russe. "C'est à chaque allié de prendre ces décisions, mais il est important que nous coordonnions étroitement, comme nous le faisons", a déclaré Stoltenberg à LBC. L'Ukraine demande cette permission depuis des semaines pour attaquer les centres de commandement, les aérodromes et les infrastructures à l'intérieur de la Russie. Le Norvégien a exprimé son inquiétude quant au risque d'escalade du conflit, déclarant : "Mais je crois toujours que le plus grand danger est que Poutine gagne en Ukraine".

06:13 Facebook et WhatsApp Interdisent le Canal de Propagande Russe RTMeta, la société qui possède Facebook, empêche la propagation de la propagande d'État russe à travers les médias tels que la chaîne de télévision RT dans le monde entier. RT (anciennement Russia Today) et les organisations affiliées seront interdits sur les applications de Meta, y compris Facebook, Instagram et WhatsApp. RT est déjà bloqué dans l'UE depuis le printemps 2022 en raison de la désinformation concernant l'invasion russe de l'Ukraine.

05:33 Loukachenko Accorde la Grâce à 37 Prisonniers en BiélorussieLe dirigeant autocratique de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a accordé la grâce à 37 prisonniers. Le bureau présidentiel biélorusse a déclaré que ces détenus avaient été condamnés pour "extremisme" - une accusation couramment utilisée en Biélorussie pour désigner les critiques du gouvernement. Parmi les pardonnés figurent six femmes et plusieurs personnes ayant des problèmes de santé. Aucun autre détail sur les 37 prisonniers graciés n'a été révélé. Au cours des deux derniers mois, Loukachenko a accordé la grâce à de nombreux prisonniers qui avaient été arrêtés pour protester contre le régime. En août, il a réduit les peines de 30 prisonniers politiques, suivi de 30 autres grâces en septembre. À chaque fois, le dirigeant biélorusse a insisté sur le fait que les prisonniers avaient manifesté leur repentir et demandé la clémence.

03:11 Rapport de l'ONU: Aggravation de la Situation des Droits de l'Homme en RussieL'Organisation des Nations Unies a déclaré que les droits de l'homme sont continuellement violés en Russie. Selon un rapport de l'ONU, Mariana Katzarova, la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation en Russie, a déclaré qu'il existe une structure systématiquement établie et soutenue par l'État pour violer les droits de l'homme. Ce système est conçu spécifiquement pour réprimer la société civile et l'opposition politique. Les personnes qui critiquent les actions de la Russie contre l'Ukraine ou expriment des opinions dissidentes sont soumises à des sanctions plus strictes. Katzarova estime qu'au moins 1372 personnes ont été injustement condamnées et emprisonnées pendant de longues périodes pour des chefs d'accusation fabriqués. Ces personnes, notamment des activistes des droits de l'homme, des journalistes et des critiques de la guerre, sont soumises à la torture en détention. Certains prisonniers politiques sont maintenus en cellules d'isolement, tandis que d'autres sont admis de force dans des cliniques psychiatriques. Selon un employé, le nombre réel de victimes pourrait être encore plus élevé.

23:24 La Suède Prendra la Tête d'une Présence NATO Proposée en FinlandeL'OTAN prévoit d'établir une présence militaire dans la région nord de la Finlande, avec la Suède potentiellement en tête de cette initiative. Cela impliquerait un modèle distinct de forces terrestres multinationales de l'OTAN, appelées Forces Terrestres Avancées (FTA), similaires à celles des pays voisins de l'OTAN bordant la Russie. Le ministre de la Défense suédois Pål Jonson, ainsi que son homologue finlandais Antti Häkkänen, ont annoncé ce plan lors d'une conférence de presse à Stockholm. Jonson a exprimé sa gratitude d'avoir été choisi par la Finlande pour assumer le rôle de "nation-cadre" pour cette présence, déclarant que cela renforcerait la sécurité globale de l'OTAN.

here.

Vous pouvez consulter tous les développements précédents ici.)

Lire aussi: