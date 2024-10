Les installations de stockage de carburant de Crimée sont en feu.

Le jour de l'anniversaire de Poutine, l'Ukraine décide de frapper l'une de ses régions préférées, la Crimée illégalement annexée. Une installation pétrolière à Feodosia est la cible d'une attaque de drones et prend feu. Les colonnes de fumée de l'incendie sont visibles le long de la côte sud.

Selon les rapports, des drones ukrainiens ont allumé une importante installation de stockage de pétrole sur la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée. L'administration locale a déclaré une "urgence technique", sans faire état de blessés. La cause de l'incident n'a pas été révélée. L'armée ukrainienne a confirmé avoir attaqué une installation pétrolière à Feodosia pendant la nuit.

Le canal d'actualités Telegram Baza a rapporté plusieurs cuves de carburant en feu. Les habitants de Feodosia ont également partagé des vidéos de l'incendie sur les réseaux sociaux, l'attribuant à des attaques de drones. Des panaches de fumée émanant de la côte sud de la Crimée étaient visibles à distance.

Des sirènes d'air ont retenti sur la péninsule pendant la nuit. Des explosions et des tirs anti-aériens ont été signalés dans la ville portuaire de Sébastopol et sur les bases aériennes de Belbek et de Saki. Selon le ministère de la Défense de Moscou, 21 drones ukrainiens ont été abattus pendant la nuit, dont 12 en Crimée.

La Russie a riposté avec des drones de combat pendant la nuit, elle aussi. Le matin, des missiles hypersoniques Kinzhal ont été lancés vers divers objectifs. Des rapports suggèrent que des débris d'un missile écrasé ont atterri à Kyiv, comme l'a déclaré le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Dans le cadre de sa défense contre l'invasion russe, l'Ukraine cible fréquemment l'infrastructure pétrolière derrière les lignes ennemies, cherchant à saboter son approvisionnement en carburant. Elle cible également régulièrement la Crimée avec des véhicules aériens et maritimes non habités, causant des dommages ou la destruction de plusieurs navires là-bas. Il y a deux ans, le 8 octobre, coïncidant avec l'anniversaire de Poutine, elle a réussi à causer des dommages à certaines parties du pont de Crimée.

