- Les installations de ski se tournent de plus en plus vers des méthodes de production de neige en toutes saisons.

Investissements d'un million de dollars visent à rendre les stations de ski de Winterberg indépendantes des changements de température hivernale Selon l'arène des sports d'hiver de Sauerland, une union de stations de ski locales, environ 5 millions d'euros seront dépensés cette hiver pour améliorer la fiabilité de la neige grâce à la technologie de pointe, tout en renforçant la durabilité.

Certains exploitants de stations ont commencé à utiliser des machines à neige toute saison, qui peuvent produire de la neige quelle que soit la température extérieure, contrairement aux canons à neige conventionnels qui dépendent du froid naturel. Dans le cadre de projets expérimentaux, les exploitants de remontées mécaniques cherchent à utiliser efficacement la chaleur produite par les machines au nom de la durabilité.

Chaleur de la machine à neige pour serre

Seven de ces machines toute saison entreront en service dans le circuit de remontées mécaniques de Winterberg cette hiver, garantissant des pentes enneigées et un lancement de saison plus régulier. L'une de ces machines servira de cas d'essai pour fournir de la chaleur à un complexe abritant des unités de restauration, des appartements et des locations de skis. L'exploitant de la station de ski de Poppenberg a également entamé le processus de modification de sa machine toute saison pour récupérer de la chaleur à l'avenir.

Les exploitants de remontées mécaniques supplémentaires remplacent leurs canons ou lances à neige par des alternatives plus éconergétiques. D'ici 2030, les sports d'hiver dans la région visent à atteindre la neutralité climatique, de nombreux endroits passant à l'électricité verte ou au biodiesel pour entretenir les dameuses de pistes.

Le nombre de machines à neige toute saison augmentant à Winterberg est significatif, avec sept machines prévues pour fonctionner cette hiver. Le nombre de stations de ski explorant l'utilisation de la chaleur produite par les machines pour la durabilité augmente également, comme en témoigne les plans de la station de Poppenberg pour modifier sa machine pour la collecte de chaleur.

