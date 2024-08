Les insolvabilités de juillet à leur plus haut niveau en 10 ans

L'économie allemande est morose et l'a été depuis un certain temps. Cela se fait maintenant sentir sur les entreprises. En juillet, une étude a révélé que le nombre de sociétés déposant leur bilan est aussi élevé qu'il l'était il y a dix ans. Un secteur en particulier est particulièrement touché.

Selon une étude de l'Institut de recherche économique de Halle (IWH), le nombre de faillites d'entreprises en Allemagne a atteint son plus haut niveau en presque une décennie. En juillet, un total de 1 406 faillites de personnes et de capitaux ont été enregistrées, soit 20 % de plus que le mois précédent et 37 % de plus qu'il y a un an. Ce chiffre est également 46 % plus élevé que la moyenne de juillet pour les années 2016 à 2019, avant la pandémie de COVID-19.

"La forte augmentation du nombre de faillites touche tous les secteurs, mais elle est particulièrement prononcée dans la production", a souligné l'IWH. Après 100 faillites industrielles en juin - qui était la moyenne des douze derniers mois - le nombre a augmenté à 145. Il s'agit d'un nouveau record depuis que l'IWH enregistre les tendances de faillite par secteur en janvier 2020. "Les États de Berlin, de Hesse et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont été particulièrement touchés", a-t-il déclaré.

Selon l'analyse de l'IWH, environ 10 000 emplois sont touchés dans les 10 % des entreprises les plus importantes qui ont déposé leur bilan en juillet. "La fermeture d'employeurs importants peut entraîner des pertes de revenus et de salaires importantes et à long terme pour les employés concernés", a déclaré l'institut.

Possibilité de répit temporaire en août

Pour les mois à venir, les experts s'attendent à un tableau mitigé. "Nous nous attendons à ce que le nombre de faillites diminue légèrement en août, puis augmente à nouveau en septembre", a déclaré Steffen Müller, responsable du département de l'IWH pour la transformation structurelle et la productivité. Cela signifie que le nombre de faillites devrait rester constamment supérieur au niveau d'avant la pandémie de COVID-19.

L'économie allemande est actuellement en récession prolongée. Tandis que le produit intérieur brut a augmenté de 0,2 % au premier trimestre, il a ensuite diminué de 0,1 % au printemps en raison d'investissements réduits dans les machines et les bâtiments. De nombreux experts s'attendent à une faible reprise dans la deuxième moitié de l'année, car de nombreuses parties de l'économie se plaignent d'un manque de commandes.

La hausse des faillites d'entreprises en Allemagne, telle que mise en évidence par l'étude de l'IWH, touche divers secteurs, la production étant la plus touchée. L'économie allemande morose, entraînant une réduction des investissements et des commandes, a contribué à la récession prolongée.

