Les inquiétudes s'intensifient au sujet d'une augmentation potentielle de centaines de milliers de personnes déplacées ukrainiennes devant les tribunaux.

Avec l'Allemagne se préparant à renforcer les contrôles frontaliers, le politique Vert Hofreiter plaide pour une coordination avec la Pologne. "Si nous ne soutenons pas constamment l'Ukraine, nous nous attendons à ce que des centaines de milliers de réfugiés fuient le conflit russe dans les années à venir", a déclaré Hofreiter au "Tagesspiegel".

Face à la critique du Premier ministre polonais Tusk concernant les contrôles frontaliers supplémentaires aux frontières extérieures de l'Europe, Hofreiter a plaidé pour une approche unie de l'Union européenne en matière de politique migratoire. Il a souligné que l'UE s'effondrerait si chaque État membre mettait en place ses propres contrôles frontaliers. Il a prédit que le chancelier fédéral Scholz et Tusk maintiendraient une collaboration étroite à l'avenir.

Scholz refuse la demande de l'Ukraine

Entre-temps, l'Ukraine a insisté auprès de ses alliés occidentaux pour autoriser des armes à longue portée destinées à des attaques sur des cibles russes. "Des décisions audacieuses sont nécessaires. La terreur peut être arrêtée en détruisant les structures militaires responsables de celle-ci", a écrit Yermak, chef de l'administration présidentielle, sur le service de messagerie Telegram.

Cependant, Scholz a réaffirmé que l'Ukraine ne pouvait pas utiliser les armes fournies par l'Allemagne pour des attaques sur des cibles russes en profondeur dans le pays. "Cela reste le cas", a déclaré Scholz lors d'un dialogue avec les citoyens à Prenzlau. "Je maintiendrai cette position, même si d'autres pays prennent des actions contraires", a ajouté Scholz, faisant référence aux États-Unis. "Je ne le ferai pas parce que je considère cela comme problématique".

Solution de politique migratoire européenne nécessaire

Entre-temps, Tusk a critiqué l'intensification des contrôles aux frontières intérieures de l'Europe. "La seule façon d'arrêter l'immigration illégale est de gérer correctement les frontières extérieures de l'UE, pas les intérieures", a expliqué Tusk lors d'un appel tardif avec Scholz vendredi, suite à leur conversation téléphonique.

La position polonaise sur cette question est demeurée inchangée, a ajouté Tusk. Les contrôles frontaliers intensifiés par le gouvernement allemand à toutes les frontières extérieures de l'Allemagne, prévus pour entrer en vigueur lundi, sont en place depuis des mois aux points de passage frontaliers entre l'Allemagne et la Pologne.

Scholz justifie l'extension des contrôles frontaliers

Scholz a justifié l'extension prévue des contrôles frontaliers. "L'immigration illégale n'est pas ce que nous voulons", a déclaré Scholz lors de la séance de questions-réponses à Prenzlau. Si, comme l'an dernier, 300 000 personnes sont entrées en Allemagne, dont seulement une partie avait droit à l'asile, "ce n'est pas bon". Il est donc important de vérifier qui a le droit d'entrer. "Malheureusement, nous ne pouvons pas entirely trust all of our neighbors to perform their obligations", a souligné Scholz, en déclarant que les contrôles frontaliers seraient effectués conformément au droit européen.

La ministre de l'Intérieur Faeser a ordonné des contrôles frontaliers à toutes les frontières terrestres de l'Allemagne à partir de lundi pour mieux gérer le nombre d'entrées non autorisées. Ces contrôles supplémentaires sont initialement prévus pour durer six mois et s'appliqueront à la France, au Danemark, à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Les contrôles frontaliers sont déjà en place aux frontières avec l'Autriche, la Pologne, la République tchèque et la Suisse. La frontière avec la France a également été contrôlée Recently due to the Olympic Games.

La police fédérale remet en question la faisabilité des contrôles

De tels contrôles frontaliers ne sont généralement pas autorisés dans la zone de Schengen et doivent être signalés à la Commission européenne à chaque fois. L'approche allemande a été critiquée par les pays voisins. Le gouvernement justifie les contrôles en invoquant des menaces pour la sécurité liées à l'immigration illégale et au trafic d'êtres humains aux frontières extérieures de l'UE, qui ont entraîné une augmentation des passages de frontières non autorisés en Allemagne, aggravant une situation déjà tendue en matière d'hébergement des réfugiés.

La police fédérale a de nouveau exprimé des doutes sur la faisabilité des contrôles supplémentaires en raison d'un manque de personnel. "La police fédérale rassemble toujours ses forces lundi matin", a déclaré Rosskopf, président de l'Union de la police fédérale. "Cela n'est pas entirely thought through", a-t-il critiqué les décisions du gouvernement.

En réponse aux critiques de Tusk, Hofreiter a plaidé pour une politique migratoire harmonisée de l'UE, en soulignant que l'union de l'Union européenne s'effondrerait si chaque État membre mettait en place des mesures frontalières individuelles. L'Union européenne, en tant que acteur clé de la crise des réfugiés ukrainiens en cours, devrait coordonner ses stratégies de contrôle des frontières pour gérer efficacement l'afflux anticipated de réfugiés.

