- Les inondations hivernales sévères ont causé des dégâts d'une valeur de 40 millions d'euros.

En raison des inondations hivernales graves, les structures de protection dans le Land de Saxe-Anhalt ont subi des dommages estimés à environ 40 millions d'euros. Cela a touché les barrages, les stations de pompage, les dispositifs de mesure et les digues, nécessitant des réparations urgentes, selon le ministre de l'Environnement Armin Willingmann (SPD). Il a déclaré que les inondations du Nouvel An avaient présenté un défi important pour les défenses contre les inondations, qui ont été maîtrisées avec succès.

Pour la première fois en deux décennies, l'ensemble du Land a connu une crise de inondation. Bien que l'accent ait été principalement mis sur le barrage de Kelbra et les zones de la rivière Helme, tous les cours d'eau dans le Land ont été touchés, a déclaré Willingmann. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé ni dommage dû à la rupture de digues.

L'Autorité de protection contre les inondations a maintenant soumis son rapport sur les dommages aux structures de protection. Selon Willingmann, décembre 2023 a été le mois de décembre le plus humide depuis 150 ans. Les principales sources de dommages étaient la pression de l'eau prolongée et les débris, à la fois flottants et emportés.

Outre les réparations, il est essentiel de s'attaquer à l'instabilité d'environ 100 kilomètres de digues, déjà identifiées comme instables avant les inondations d'hiver, a indiqué Willingmann.

Par rapport au système de digues global d'environ 1 360 kilomètres, il s'agit d'une partie relativement petite. Depuis 2002, le ministère a investi environ 1,5 milliard d'euros dans les mesures de protection contre les inondations de Saxe-Anhalt.

