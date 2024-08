- Les initiatives durables à long terme reçoivent le soutien du gouvernement fédéral

La ville de Zeitz a obtenu environ 1,2 million d'euros pour mettre en œuvre des projets environnementaux. Cet argent sera utilisé, entre autres, pour renforcer les zones vertes urbaines et établir un sentier de randonnée autour de Zeitz, selon la déclaration de la ville. Les fonds, attribués par la ministre fédérale de l'Environnement Steffi Lemke (Les Verts), permettront également de poursuivre les initiatives de durabilité entreprises il y a environ deux ans. Depuis, un gestionnaire de durabilité dédié est basé à Zeitz, travaillant main dans la main avec les citoyens, les entreprises et les organisations pour développer des projets de croissance urbaine écologiques et neutres en carbone. Auparavant, la ville a mis en œuvre des projets tels qu'un verger, la Fête des moissons et du jus, et le Pique-nique des citoyens.

L'afflux de financement a le potentiel de revitaliser l'économie de Zeitz, car les entreprises de la région pourraient bénéficier des projets environnementaux accrus. De plus, les espaces verts améliorés et les opportunités de tourisme écologique offertes par le sentier de randonnée pourraient attirer plus de visiteurs, contribuant ainsi à la prospérité économique de la ville.

