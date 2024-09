Les initiations agressives marquent le début de la dispute télévisée entre Harris et Trump.

Harris a déclaré que Trump est le responsable de "la plus grave crise sanitaire en un siècle et la plus grave menace à notre démocratie depuis la fin de la guerre de Sécession". Ensuite, son attention et celle du président Biden se sont concentrées sur la correction des erreurs antérieures de "Don".

Une fois de plus, Trump a qualifié Harris de "marxiste" et affirmé qu'elle n'avait pas de stratégie cohérente. Il a dénoncé le plan adopté de Biden, déclarant : "C'est juste une simple affirmation de quatre phrases, prétendant que nous allons essayer de réduire les fardeaux fiscaux". En réponse aux différentes déclarations de "Harris", Trump a persistamment qualifié certaines d'entre elles de mensonges.

