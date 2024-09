Les informations essentielles pour aujourd'hui sont les suivantes:

Voici ce que vous devez savoir pour Rester Informé et Poursuivre Votre Jour.

1. Moyen-Orient

Hezbollah a promis de se venger pour une attaque israélienne qui a coûté la vie à au moins neuf personnes et en a blessé de nombreuses autres au Liban mardi. L'attaque a impliqué la détonation de téléphones portables appartenant à des membres de Hezbollah, soutenus par l'Iran, presque simultanément. Des images ont montré des acheteurs et des passants s'effondrant dans la rue après les explosions. Israël est considéré comme responsable de l'attaque, selon les informations de CNN. Le New York Times a rapporté qu'Israël avait introduit des explosifs dans un lot de téléphones portables destinés à Hezbollah. Un commutateur a été installé pour les faire exploser à distance, selon le rapport. Israël n'a pas encore commenté la question. Cette attaque pourrait intensifier les tensions au Moyen-Orient, déjà élevées en raison des affrontements d'Israël avec Hamas à Gaza. Elle met également en évidence la vulnérabilité de Hezbollah, qui a subi des dommages importants à son réseau de communication.

2. Course à la présidence

Après une tentative d'assassinat apparente, les deux candidats à la présidence ont repris leurs activités de campagne dans des États cruciaux mardi. La vice-présidente Kamala Harris s'est adressée à l'Association nationale des journalistes noirs à Philadelphie, où elle a dénoncé les rumeurs mensongères sur les migrants à Springfield, Ohio, comme "une honte". Trump a organisé une réunion en ville à Flint, Michigan, et a accueilli les supporters à son premier événement de campagne depuis la tentative d'assassinat apparente. Il a discuté des droits de douane, de ses récents entretiens avec le président Joe Biden et Harris, et a commenté les performances du Service secret lors de l'incident.

3. Traitements IVF

Les républicains du Sénat ont bloqué mardi un projet de loi visant à assurer un accès national aux traitements de fertilité (IVF). Les démocrates ont reintroduit le projet de loi après le précédent blocage des républicains de l'avancement du projet de loi en juin. La législation proposée rendrait les traitements IVF plus abordables en obligeant la couverture des traitements de fertilité dans les régimes d'assurance employeur et certains régimes d'assurance publique. Elle étendrait également la couverture des traitements de fertilité, y compris l'IVF, dans les soins de santé des anciens combattants et des membres de l'armée américaine. De nombreux républicains ont critiqué l'initiative menée par les démocrates comme une ingérence injustifiée, tout en exprimant leur soutien à l'IVF. Le vote fait partie d'un plan plus large des démocrates du Sénat pour se démarquer des républicains en matière de soins de santé reproductive à l'approche des élections.

4. Ouvriers automobiles

Le président de l'Union des travailleurs de l'automobile, Shawn Fain, a annoncé mardi que le syndicat prévoyait de tenir des votes d'autorisation de grève contre Stellantis. Le constructeur automobile est accusé de ne pas respecter les garanties promises dans un accord de travail de 2023, qui a mis fin à une grève de six semaines. À l'époque, Stellantis comptait 43 000 membres de l'UTA dans 19 installations de fabrication à travers le pays. Il est possible que seuls certains syndicats locaux organisent des votes d'autorisation de grève, ce qui pourrait affecter les opérations dans plusieurs installations de Stellantis. Cependant, même une grève limitée pourrait avoir un impact sur plusieurs centres d'opérations de Stellantis. Stellantis nie avoir violé l'accord et affirme qu'il dispose encore de suffisamment de temps pour atteindre les objectifs d'investissement et les engagements de production convenus.

5. Sean ‘Diddy’ Combs

Sean "Diddy" Combs est attendu pour contester la décision d'un juge fédéral de le maintenir en détention sans caution après avoir comparu devant le tribunal mardi et avoir plaidé non coupable d'accusations, notamment de conspiration de rackette, de traite d'êtres humains et de transport dans l'intention de participer à la prostitution. Combs restera en détention jusqu'à l'audience du tribunal, a décidé le juge. Le musicien a été arrêté lundi à l'hôtel Park Hyatt de Manhattan et transféré en détention fédérale par les Services d'investigation de l'immigration et des douanes, selon une source proche des négociations pour sa reddition. L'acte d'accusation allègue que Combs, 54 ans, dirigeait une entreprise criminelle utilisant son empire commercial pour participer à des activités illicites, notamment la traite d'êtres humains, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'obstruction de la justice.

PLUS TARD DANS LA JOURNÉE

La Réserve fédérale annonce son taux d'intérêt

La Réserve fédérale doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui, ce qui marquerait la première baisse depuis 2020. Cette décision représente un exploit important dans la lutte continue de la banque centrale contre l'inflation et offre un peu de soulagement aux Américains qui luttent contre les coûts élevés de l'inflation.

PETIT DÉJEUNER

Lunchables face à un nouveau concurrent

Des personnalités populaires de YouTube sont entrées en lice contre Lunchables, en proposant une alternative "plus saine" destinée à leur jeune public. Cependant, l'absence de fruits frais pourrait décevoir les parents.

Pourquoi les parents doivent être prudents avec les trampolines

L'Académie américaine de pédiatrie met en garde contre l'utilisation domestique des trampolines en raison du risque élevé de blessures. Un pédiatre explique pourquoi les parents doivent s'inquiéter.

L'Inde célèbre le festival hindou Ganesh Chaturthi

Les fidèles en Inde se sont réunis pour le festival hindou Ganesh Chaturthi, célébrant la naissance de Ganesha, le dieu de la prospérité et de la sagesse.

La collection de pièces la plus chère du monde ?

Un collectionneur a interdit la vente de ses pièces pendant 100 ans. Un siècle plus tard, le premier lot a été vendu pour plus de 16 millions de dollars.

Les Dolphins de Miami placent Tua Tagovailoa sur la liste de réserve des blessés

Les Dolphins de Miami ont placé leur quarterback vedette Tua Tagovailoa sur la liste de réserve des blessés après sa dernière commotion.

48C'est le nombre de jours qu'il reste jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Avec peu de temps restant dans la course, l'ex-président Donald Trump et sa famille ont lancé cette semaine une nouvelle entreprise de cryptomonnaie, selon les rapports, qui pourrait être remplie de risques et de dilemmes éthiques s'il remporte la victoire.

Il existe un fossé important entre l'espèce humaine et l'océan. Notre but est de conduire cette transformation générationnelle et de relier l'humanité à la mer à nouveau.

— Sean Wolpert, directeur de DEEP, une société britannique qui vise à créer un habitat sous-marin substantiel d'ici 2027. Le projet ambitieux de l'entreprise repose sur un logement sous-marin baptisé Sentinel, qui permettra selon elle aux gens de vivre et de travailler à une profondeur d'environ 200 mètres pendant environ un mois.

PRÉVISIONS POUR AUJOURD'HUI

L'IA transforme le traitement du cancer aux Émirats arabes unis Le Cleveland Clinic Abu Dhabi utilise l'intelligence artificielle pour transformer le traitement du cancer. Découvrez comment l'IA peut aider à détecter le cancer plus tôt, guider les médecins dans le diagnostic et améliorer les résultats des patients.

