Les informations disponibles concernent l'incident mortel de coups de couteau à Solingen.

L'événement choquant secoue la région: Un vendredi soir, une attaque au couteau féroce lors d'une célébration au centre-ville de Solingen entraîne la mort de trois personnes et plusieurs blessés. Le fugitif est toujours en fuite alors que la chasse à l'homme se poursuit. Des heures plus tard, les détails cruciaux restent rares. Les autorités prévoient de fournir des mises à jour sur l'enquête lors d'une conférence de presse l'après-midi à Wuppertal. Voici ce que nous savons pour l'instant.

Que s'est-il passé?

L'incident a eu lieu à 21h40 lors du "Festival de la diversité", une célébration du 650e anniversaire de Solingen. Un auteur inconnu a lancé une attaque au couteau sur les participants. Selon les rapports de police, trois personnes ont perdu la vie - une femme et deux hommes. Huit autres personnes ont été grièvement blessées, dont cinq dans un état critique. Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a révélé sur Facebook de la ville que les blessés graves se battent encore pour leur vie.

Le "Journal quotidien de Solingen" rapporte que l'organisateur du festival est monté sur scène après l'attaque pour annuler l'événement sur la place du marché du centre-ville de Solingen. Les visiteurs ont été invités à quitter le centre-ville. WDR informe que la police a émis une alerte majeure, que des hélicoptères survolent la zone, que les routes sont bloquées et que la situation reste confuse.

Qui est l'auteur?

Samedi matin, l'auteur était toujours en liberté et non identifié, selon les annonces officielles. La police recherche dans toute la ville avec une forte présence, avertissant les résidents de rester prudents. "Faites attention au centre-ville", conseille une porte-parole de la police de Düsseldorf. "Si vous voyez un personnage suspect, appelez immédiatement le 110 et évitez de vous approcher de lui". Le public est encouragé à partager tout renseignement ou information sur le criminel ou l'incident et à télécharger toute image ou vidéo pertinente sur le portail de signalement de la police (https://nrw.hinweisportal.de/).

Le journal Bild rapporte que le suspect est décrit comme une personne d'apparence méridionale, âgée de 20 à 30 ans, mesurant 1,70 à 1,75 mètre, musclée, avec une barbe courte dense, portant du noir et une casquette.

Des arrestations ont-elles été faites?

Bild affirme que l'unité d'élite (SEK) a arrêté un homme. Un témoin aurait reconnu l'auteur de l'attaque au couteau, qui était un suspect connu dans un autre cas. La police a arrêté l'homme chez ses parents après que le témoin les a contactés.

Cependant, l'agence de presse allemande a rapporté que la personne arrêtée n'était pas le coupable. Les premières enquêtes suggèrent que la description du suspect ne correspond pas à celle de l'auteur, selon les témoignages sur les lieux.

Recherche intensive du coupable

Des autorités innombrables collaborent à la recherche de l'auteur. La police de Solingen est renforcée par d'autres unités en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le lieu du crime est soi-disant heavily secured. Des policiers bien équipés et des enquêteurs en tenue de protection sont sur les lieux, selon un photographe de l'AFP. Les victimes et les témoins sont interrogés pour faire la lumière sur l'attaque.

Réactions politiques

Les principaux politiques montrent leur choc. Le chancelier Olaf Scholz a qualifié l'attaque de "crime horrifiant" et d'"événement terrible". Il plaide pour l'arrestation rapide et le châtiment de l'auteur conformément à la loi.

Le président Frank-Walter Steinmeier appelle à des conséquences de l'auteur. "Le coupable doit rendre des comptes", insiste-t-il. Il appelle à l'unité: "Restons ensemble contre la haine et la violence". Il condamne l'attaque et exprime sa tristesse.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser décrit l'acte comme "brutal" et "choquant". "Nous pleurons ceux qui nous ont été cruellement enlevés", dit-elle sur Twitter. Elle exprime sa compassion aux familles des défunts et des blessés graves.

Le vice-chancelier Robert Habeck qualifie l'attaque de "méprisable". Il exprime ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il salue les efforts de la police pour arrêter l'auteur immédiatement.

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock parle d'une "attaque odieuse" qui est une source de choc profond.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst réagit avec choc. "Un acte de violence brutale et sans raison a frappé notre nation en son cœur", déclare-t-il sur Twitter. "Tout

