Les individus soupçonnés de solingen pourraient potentiellement être expulsés.

L'individu accusé d'avoir mené une attaque au couteau à Solingen était censé être expulsé en Bulgarie, selon RTL/ntv. Sa demande d'asile avait été rejetée l'année précédente. Il avait disparu et avait réapparu à Solingen environ six mois plus tard.

Les autorités allemandes avaient reportedly l'intention de le renvoyer en Bulgarie, mais il avait disparu de la scène pendant six mois. Lorsqu'il est réapparu, il a été hébergé dans un centre d'accueil pour réfugiés à Solingen.

Conformément au règlement de Dublin, le pays où un demandeur d'asile entre initialement en Europe est responsable de sa procédure d'asile. Dans ce cas, ce serait la Bulgarie.

Selon les rapports de l'agence de presse allemande (dpa), le suspect est entré dans l'UE par la Bulgarie. Cependant, en raison de sa disparition en Allemagne, son expulsion a été momentanément suspendue, et il a été transféré à Solingen selon les rapports du journal Welt.

L'homme est actuellement en détention préventive pour avoir prétendument tué trois personnes lors d'une attaque au couteau à Solingen un vendredi soir. Le parquet fédéral a pris en charge l'affaire et examine le suspect pour des chefs d'inculpation de meurtre et une éventuelle affiliation avec le groupe terroriste État islamique (EI).

Malgré le règlement de Dublin qui attribue sa procédure d'asile à la Bulgarie, l'individu accusé a été trouvé dans un centre d'accueil pour réfugiés à Solingen. Compte tenu de son présumé implication dans une attaque au couteau et d'une éventuelle affiliation avec l'EI, l'enquête sur l'autre individu est menée par le parquet fédéral.

Lire aussi: