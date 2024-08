Les individus quittent rapidement leur résidence à Francfort, engloutie par les flammes.

Après un incident de gaz à Francfort, ayant entraîné une explosion, les combles d'un bâtiment résidentiel prennent feu. L'un des habitants du bâtiment, un individu de 28 ans, s'échappe du bâtiment en flammes, ses vêtements en feu. Les premiers intervenants deviennent les sauveurs, le secourant de sa situation.

Selon les rapports, l'explosion dans l'appartement d'un résident de Francfort a entraîné des blessures graves. Cette information a été communiquée par un porte-parole des pompiers. Un autre individu est également présumé avoir été blessé.

Selon le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), le gentleman de 28 ans est sorti de la maison en flammes après l'explosion. Un témoin oculaire de "Bild" a rapporté que l'homme criait et tentait d'enlever ses vêtements brûlés. Les spectateurs ont prétendument aidé à éteindre le feu sur son corps en jetant des vêtements et un tapis sur lui. Le patient a montré des signes de conscience et a été évacué par hélicoptère vers un hôpital spécialisé. Le porte-parole de la police, Thomas Hollerbach, a ultérieurement confirmé cela au journal qu'un homme était sorti de la maison en flammes et avait été éteint par les services d'urgence.

Il est également rapporté qu'un homme de 31 ans a été blessé lors de l'incident de feu, selon le FAZ. Une autre femme a souffert d'inhalation de fumée. Les autres résidents du bâtiment de trois étages ont réussi à sortir ou ont été évacués en toute sécurité. L'explosion a apparemment projeté des débris du toit du bâtiment. Les services d'urgence ont signalé que le feu a été découvert dans les combles du bâtiment.

Le porte-parole de la police a déclaré au journal que la cause de l'explosion reste inconnue. Les spéculations préliminaires portent sur une possible fuite de gaz. Cependant, plus de détails ne seront disponibles qu'à l'arrivée des enquêteurs du feu. Les autorités cherchent actuellement des témoins de l'incident.

Les services d'urgence ont réussi à éteindre l'incendie dans le bâtiment résidentiel en soirée. Plus de 30 véhicules d'urgence, y compris ceux des pompiers, des services de secours, de la police et de la protection civile, étaient présents sur les lieux.

L'incendie dans les combles s'est propagé violemment, menaçant d'engloutir l'ensemble du bâtiment. Les pompiers ont travaillé sans relâche pour contenir l'incendie, craignant une catastrophe plus importante.

En sortant du bâtiment, les vêtements de l'homme continuaient de brûler, mettant en évidence la chaleur intense de l'incendie.

