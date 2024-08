- Les individus qui commettent des crimes à Berlin sont également transférés en Afghanistan.

Dans le premier voyage de déportation vers l'Afghanistan après la prise de pouvoir par les Talibans, certains criminels originaires de Berlin figuraient parmi les passagers. Le sénateur de la Justice de Berlin, Felor Badenberg (CDU), a déclaré : "Le transfert actuel de criminels de Berlin, en coopération avec le parquet, est un signe fort en faveur de la confiance dans l'État de droit solide." Initialement, le nombre d'hommes de Berlin à bord de l'avion a été gardé confidentiel.

Badenberg a également déclaré : "La sécurité publique et la défense doivent toujours être prioritaires. Les déportations doivent être appliquées. Le système judiciaire doit enfin utiliser ses ressources et ses outils. Sinon, il fera face à des défiscoming from extremists."

Dans les premières heures, un avion a décollé de l'aéroport de Leipzig/Halle à destination de l'Afghanistan. Selon dpa, il s'agissait du premier vol de déportation vers l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les Talibans, confirmée par des sources officielles.

A bord du Boeing 787 se trouvaient 28 condamnés afghans qui avaient été transportés à Leipzig depuis différentes régions fédérales, ainsi que des policiers fédéraux pour les escorter. Cette opération a été principalement dirigée par le ministère fédéral de l'Intérieur.

Badenberg a souligné que l'Union européenne devrait également accorder la priorité à la sécurité publique et à l'application des déportations. L'Union européenne devrait soutenir les États membres dans leurs efforts pour maintenir l'État de droit et lutter contre les criminels.

