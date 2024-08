- Les individus étaient censés participer à des événements de course automobile sur A3 pour les hommes.

Deux individus sont suspects d'avoir participé à une course illégale sur l'autoroute A3, dans le district de Limburg-Weilburg. Des témoins ont alerté les services d'urgence jeudi, signalant que le duo roulait en zigzag, freinait brutalement, puis accélérait, créant des conditions dangereuses pour les autres conducteurs. La police de Wiesbaden a publié un communiqué en fin de soirée.

Les autorités ont arrêté et examiné les individus âgés de 39 et 40 ans, comme l'a confirmé un porte-parole. Les forces de l'ordre ont saisi leurs véhicules, leurs permis de conduire et leurs appareils mobiles.

