Les individus dépensent généralement environ 31 $ par mois en contenu de jeux numériques et informatiques.

Les passionnés de jeux vidéo deviennent de plus en plus généreux envers leur passe-temps. Selon une étude réalisée par Bitkom avant le salon du jeu vidéo Gamescom à Cologne, les joueurs assidus dépensent en moyenne 31 euros par mois en jeux numériques et sur ordinateur, hors matériel comme les ordinateurs, consoles ou smartphones. Cela représente une augmentation par rapport aux 26 euros de l'année précédente et aux 23 euros de l'année d'avant, selon l'annonce de Bitkom mercredi.

Cette dépense ne se limite pas à l'achat de jeux en magasin ou à leur téléchargement sur des plateformes, mais inclut également les achats dans le jeu, tels que l'amélioration de l'équipement. Il y a deux ans, 37 % des personnes ont effectué de tels achats, mais maintenant, presque la moitié (48 %) en ont fait dans l'année écoulée.

Le jeu, que ce soit sur smartphones, tablettes ou consoles classiques, est une activité courante, selon Bitkom. Environ la moitié des Allemands âgés de 16 ans et plus (53 %) jouent à des jeux vidéo ou sur ordinateur au moins occasionnellement, et 90 % des personnes âgées de 16 à 29 ans y jouent. Le smartphone est l'appareil le plus populaire à cet effet.

"Le monde du jeu vidéo n'est plus réservé aux enfants et aux jeunes adultes", a expliqué Florian Bayer, expert de Bitkom. "Pour de nombreux joueurs, les jeux vidéo ont une signification qui va au-delà du simple divertissement - ils offrent une initiation captivante à la technologie, la découverte de nouvelles dimensions et la possibilité de se connecter avec des amis."

L'étude, commandée par l'association numérique, a été réalisée auprès de 1 205 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 638 joueurs. Bitkom considère l'enquête dans son ensemble comme représentative.

Cependant, le commissaire fédéral allemand aux stupéfiants, Burkhard Blienert, a également mis en garde contre les dangers potentiels d'une utilisation excessive d'Internet, des jeux vidéo et des smartphones, en particulier pour les jeunes et les jeunes adultes. Une utilisation excessive des médias numériques "peut entraîner des problèmes psychologiques tels que la perte de contrôle, l'agitation interne ou l'augmentation de l'agitation", a-t-il noté.

Malgré l'augmentation des dépenses en jeux numériques et sur ordinateur, certains joueurs choisissent de réduire leurs autres dépenses pour maintenir leur budget de jeu. L'augmentation des achats dans le jeu, tels que l'amélioration de l'équipement, indique que de nombreux joueurs cherchent à réduire les coûts dans le jeu lui-même.

Lire aussi: