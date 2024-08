Les individus dépensent généralement environ 30,90 dollars par mois pour des activités de jeux numériques et informatiques.

Les personnes impliquées dans le jeu vidéo sont de plus en plus investies financièrement dans leur passe-temps. Selon les données de l'organisation metacybernétique Bitkom, les joueurs dépensent en moyenne 29,30 euros par mois en jeux numériques et sur ordinateur, sans compter les dépenses matérielles comme les ordinateurs, les consoles ou les téléphones portables. Cela représente une augmentation marquée par rapport aux 25,80 euros de l'année précédente et aux 22,70 euros de l'année précédente, selon l'annonce de l'organisation mercredi.

Ces dépenses comprennent plus que les simples achats de jeux physiques ou les téléchargements numériques, et incluent également les achats dans le jeu, tels que l'équipement améliorant la progression. Il y a deux ans, 37 % des joueurs ont participé à de telles transactions, tandis qu'aujourd'hui, environ 48 % l'ont fait au cours de l'année dernière.

Quelle que soit la plateforme de jeu, elle est très populaire. Selon Bitkom, environ la moitié (53 %) des Allemands âgés de 16 ans et plus jouent occasionnellement à des jeux numériques ou sur ordinateur, tandis que 90 % des personnes âgées de 16 à 29 ans y jouent. Le smartphone est l'appareil de jeu préféré.

Selon Florian Bayer, expert de Bitkom, "le paysage du jeu vidéo n'est plus réservé aux enfants et aux jeunes adultes. Pour beaucoup, les jeux remplissent des fonctions allant au-delà du simple divertissement, offrant une initiation à la technologie intuitive, l'exploration de nouvelles dimensions et des expériences partagées avec des amis."

L'enquête, commandée par l'association numérique, a interrogé 1205 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 638 identifiées comme joueurs. Selon Bitkom, l'enquête est représentative dans l'ensemble.

Cependant, le commissaire fédéral aux stupéfiants Burkhard Blienert a également mis en garde contre les dangers potentiels d'une utilisation excessive d'Internet, de jeux vidéo et de téléphones portables, en particulier chez les jeunes et les jeunes adultes. Une consommation excessive de médias numériques "peut être liée à des facteurs de stress psychologiques tels que la perte de contrôle, l'agitation intérieure ou l'excitation accrue", a-t-il noté.

