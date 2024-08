Table des matières

Selon une étude menée par l'institut de sondage forsa pour stern et RTL, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) de droite pourrait potentiellement être le parti le plus fort en Saxe et en Thuringe. Cependant, le rôle influent dans la formation du gouvernement est probablement tenu par l'Alliance pour l'Allemagne (AfD) de droite. Certains des principaux soucis du public incluent le conflit en Ukraine, l'inflation et les actions du gouvernement fédéral, comme révélé dans l'enquête.

En Saxe et en Thuringe, l'AfD est à un solide 30%. Le CDU parvient à maintenir la 1ère place en Saxe, avec le CDU et le BSW formant des majorités absolues s'ils s'unissent. En Thuringie, le parti de Wagenknecht pourrait prendre la 2ème place, ce qui lui donne le droit de mener une coalition avec le CDU. Cependant, pour obtenir les sièges majoritaires nécessaires, l'aide du SPD dans une coalition CDU-BSW serait nécessaire. D'autres coalitions multipartites qui incluent l'AfD sont théoriquement possibles, mais peu probables en raison de l'opposition des autres partis. Le CDU refuse de former une coalition avec le parti de gauche.

Dans une élection directe pour la tête du gouvernement en Saxe, 50% des électeurs choisiraient Michael Kretschmer du CDU. Jörg Urban de l'AfD suit de loin. Le candidat principal du BSW, Sabine Zimmermann, rencontre un soutien plus faible en raison des chiffres de son parti.

En Thuringie, Bodo Ramelow du parti de gauche est en tête avec 42% des voix, suivi de près par ses concurrents de l'AfD et du CDU. Le soutien pour le candidat principal du CDU, Mario Voigt, est seulement de 10%, et il n'est pas un candidat fort pour son parti.

16% des Thuringiens voteraient pour Björn Höcke de l'AfD comme ministre-président dans une élection directe. Tout comme Voigt, Höcke a du mal à toucher une large gamme d'électeurs, obtenant ses meilleurs résultats parmi les hommes, les travailleurs et ceux mécontents du gouvernement de Ramelow.

De manière similaire aux élections locales précédentes, les problèmes politiques fédéraux ont une forte importance pour les partis, ce qui résonne chez les électeurs. En Saxe, les préoccupations concernant la violence croissante, le conflit en Ukraine ou l'immigration sont courantes. Les deux tiers des individus désapprouvent les politiques du gouvernement fédéral.

En Thuringie, la peur d'une escalade du conflit en Ukraine domine l'humeur, ainsi que le mécontentement envers la coalition du trafic lumineux.

Une majorité significative de répondants en Thuringie et en Saxe s'accordent à dire que l'Allemagne ne devrait pas fournir plus d'armes à l'Ukraine. Environ 25% souhaitent maintenir l'aide militaire existante, et seule une petite minorité plaide en faveur d'un soutien accru.

Lorsque l'on demande de citer le problème le plus important dans leurs pays respectifs, les répondants mentionnent le plus fréquemment l'immigration. Une partie notable des individus en Saxe sont également préoccupés par la menace de l'extrême droite, bien que ce soit moins un problème en Thuringie. Les problèmes traditionnels tels que l'éducation, la stabilité financière et l'inflation sont les principales préoccupations dans les deux régions, la politique climatique étant la moins prioritaire.

Compte tenu de l'intérêt pour l'immigration, les répondants ont été invités à peser l'importance de la meilleure intégration ou de l'arrêt de l'immigration. Sauf pour l'AfD, les partisans de tous les partis en Saxe donnent la priorité à l'intégration. Cependant, de nombreux électeurs du BSW et du CDU plaident également pour l'arrêt total de l'immigration.

En Thuringie, la majorité des électeurs du BSW soutiennent l'arrêt de l'immigration.

Source des données : Les données ont été collectées par l'institut de recherche de marché et d'opinion forsa pour Stern et RTL Allemagne entre le 7 et le 14 août 2024, à l'aide du panel en ligne Forsa-Omninet-Panel. Taille de l'échantillon : 1 041 répondants en Saxe ; 1 011 répondants en Thuringie. Marge d'erreur statistique : +/- 3 points de pourcentage

