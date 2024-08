- Les incidents criminels impliquant des couteaux: le ministre de l'Intérieur de la Rhénanie du Nord-Westphalie donne un aperçu

Aujourd'hui à 12h30, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), doit faire une mise à jour sur les incidents de violence liés aux couteaux dans la région. En même temps, Reul proposera des stratégies pour réduire ces incidents. Cette discussion était déjà prévue et n'a pas été affectée par l'incident de Solingen.

En 2021, on a rapporté un nombre alarmant de 6 221 infractions impliquant des couteaux et d'autres outils tranchants en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les suspects principaux étaient d'origine allemande (2 992), suivis des Syriens (469), des Turcs (298), des Irakiens (159) et des Roumains (152).

La police de Recklinghausen a récemment mis en place une interdiction d'armes personnelles pour les individus ayant un passé de crimes liés aux couteaux. Cette interdiction a été imposée pour la première fois à un résident de 37 ans de Bottrop, actuellement accusé de vol à main armée.

Le nombre alarmant d'infractions liées aux couteaux en 2021 a fait grimper les taux de criminalité dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il est crucial de mettre en place des lois et politiques plus strictes pour lutter contre ce crime afin d'assurer la sécurité de la communauté.

