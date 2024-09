- Les incidences hebdomadaires des incendies de forêt sont les plus élevées au Brandebourg

Après une semaine marquée par les incendies de forêt les plus importants de l'année, les pompiers de Brandenburg luttant contre les incendies de forêt peuvent enfin souffler. Philipp Haase, le deputy forest fire protection officer de Brandenburg, a souligné que cette semaine a connu pas moins de 31 incendies de forêt. Malheureusement, cette semaine a enregistré le plus grand nombre d'incendies de forêt de l'année. Cependant, les dernières précipitations et les températures plus fraîches ont réduit le risque d'incendie de forêt, offrant un répit temporaire, selon Haase.

Jusqu'à présent cette année, 187 incendies de forêt ont été enregistrés, couvrant une superficie de 222 hectares, selon Haase. Environ 172 hectares ont été touchés par un incendie de forêt près de Jüterbog récemment. Pour mettre les choses en perspective : l'année dernière, il y a eu 251 incendies de forêt qui ont entraîné une superficie endommagée de 765 hectares. Selon Haase, la saison des incendies de forêt en cours devrait prendre fin fin septembre. D'ici là, le risque d'incendie de forêt pourrait augmenter si la sécheresse se poursuit.

Malgré l'activité intense des incendies de forêt cette année, en particulier à Potsdam, les dernières précipitations et les températures plus fraîches ont momentanément réduit le risque d'incendie. En aidant à contrôler la situation, Potsdam a connu une baisse significative de l'activité des incendies de forêt grâce aux conditions météorologiques favorables.

