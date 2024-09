Les incendies de forêt qui progressent rapidement constituent une menace importante dans les environs de Los Angeles.

Dans les environs de Los Angeles, un incendie de forêt s'est propagé rapidement, causant des dommages considérables. Selon les autorités californiennes rapportées mercredi, le "feu de Bridge," déclenché dimanche dans les montagnes au nord de Los Angeles, a ravagé de nombreuses maisons à Wrightwood et Mount Baldy, ainsi qu'une station de ski. Au moins 33 maisons et plusieurs propriétés de vacances ont été réduites en cendres. Des évacuations obligatoires ont été mises en place.

Une résidente locale, Jenny Alaniz, a partagé son expérience avec KTLA, déclarant : "Nous habitons dans la vallée. Le feu s'est approché de nous et nous n'avons pas pu sauver quoi que ce soit. J'ai seulement réussi à sauver les chiens. Notre maison va brûler." À Wrightwood, des restes carbonisés de maisons et de véhicules étaient visibles.

Le feu a éclaté dans la forêt nationale d'Angeles au nord de Los Angeles dimanche après-midi et avait envahi une superficie de 1600 hectares mardi. Mercredi après-midi, il avait ravagé 49 000 hectares. Les flammes ont dévoré la végétation dense et se sont propagées à la communauté de Wrightwood dans le comté de San Bernardino et à la station de ski Mountain High.

La station de ski semble avoir subi des dommages limités, les officiels rapportant que "toutes les grandes remontées mécaniques et bâtiments ont survécu avec des dommages minima ou nuls."

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a révélé qu'en un endroit isolé près de Mount Baldy, trois personnes, dont l'un de ses adjoints, étaient piégées par les flammes. L'opération de sauvetage se révèle difficile en raison de la fumée dense et des routes obstruées.

Le feu de l'aéroport continue de se propager au sud-est de Los Angeles. Les pompiers ont rapporté que le feu a maintenant consumé plus de 8900 hectares de terres et causé des dommages à certaines propriétés. Sept personnes ont été blessées.

Le feu a commencé lundi et a marché sans relâche à travers les vallées et les montagnes, y compris le pic Santiago, où se trouvent de nombreuses tours de communication. Les tours ont réussi à rester relativement indemnes. Plusieurs endroits de montagne ont été ordonnés d'évacuer et les routes d'accès ont été fermées.

La police du comté de San Bernardino a arrêté un suspect en lien avec l'incendie criminel. Les feux ont été exacerbés par une vague de chaleur prolongée et la sécheresse résultante en Californie du Sud. Mercredi, la vague de chaleur a commencé à diminuer.

Les équipes de pompiers travaillent sans relâche pour contenir l'incendie de forêt, utilisant leurs compétences et leur équipement pour lutter contre les flammes qui se propagent. Malgré leurs efforts, la chaleur et les conditions sèches ont rendu la tâche extrêmement difficile.

Compte tenu de l'ampleur de l'incendie et des conditions dangereuses, des ressources supplémentaires de lutte contre les incendies ont été appelées pour renforcer l'effort de réponse.

