- Les incendies de forêt près d'Athènes sont presque incontrôlés.

C'est le plus grand incendie de forêt de l'année jusqu'à présent : À quelques kilomètres au nord-est de la capitale grecque Athènes, les pompiers luttent contre de nombreux incendies sur une superficie d'environ 200 kilomètres carrés. Selon les autorités, le front mesure presque 30 kilomètres de long. 13 personnes ont dû être traitées à l'hôpital pour des problèmes respiratoires, un pompier a été gravement brûlé et un autre légèrement blessé. Plusieurs villages ont été évacués. despite the strong winds, no all-clear can be given yet.

Les incendies continuent de se déclarer

À midi, 40 nouveaux incendies ont émergé, selon les pompiers. "Les très forts vents de force 7 rendent notre travail difficile. Pour l'instant, nos lignes de défense sont dans les régions à l'est de la ville de Marathon et dans la zone de la municipalité de Penteli, où l'incendie est particulièrement dynamique", a déclaré un porte-parole.

La situation est extrêmement difficile, a également confirmé le ministre de la Protection civile Vassilis Kikilias, qui a informé les citoyens de la situation à la télévision. Bien que le premier incendie se soit déclaré dimanche et que le premier avion pompier ait été déployé en quelques minutes, l'incendie s'est rapidement échappé complètement en raison des vents tempétueux.

Entre-temps, selon le ministère de la Protection civile, près de 700 pompiers avec environ 200 camions de pompiers sont en action, ainsi que des centaines de volontaires, 16 avions pompiers et 17 hélicoptères pompiers.

Rafales de 70 kilomètres par heure

La situation est difficile non seulement en raison des vents forts, mais aussi en raison de la sécheresse en cours et du terrain boisé difficile, a déclaré Kikilias. Tout au long de la journée, des vents tempétueux avec des rafales allant jusqu'à 70 kilomètres par heure sont attendus, les vents ne faiblissant qu'en soirée. Cependant, même à ce moment-là, il n'y aura pas d'accalmie ; d'une part, les avions et les hélicoptères ne peuvent pas éteindre l'incendie la nuit, et d'autre part, les vents sont attendus pour se renforcer à nouveau mardi et continuer pendant plusieurs jours.

La police a évacué les maisons et les villages voisins, parfois contre la volonté des gens. Les images télévisées ont montré certains résidents refusant de quitter leurs maisons, espérant encore faire quelque chose contre les flammes. Souvent, ce sont également des personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur foyer.

Cependant, ce comportement est extrêmement dangereux. "Il y a un moment, nous avons vu le mur de flammes à distance, soudainement le feu était là", a déclaré un résident qui a réussi à se mettre en sécurité aux journalistes.

Les gens sont invités à ne pas retourner chez eux même si leur région semble libre d'incendie. Il y a un risque d'être soudainement entouré de flammes, et il est également important de garder les rues et les maisons dégagées pour le travail des pompiers, ont déclaré les autorités.

En général, les résidents dans l'est de la région touchée d'Attique sont invités à se préparer à une possible évacuation de leur foyer. La capitale Athènes est également en alerte, plusieurs hôpitaux étant préparés pour le pire scénario. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a écourté ses vacances et est revenu à Athènes pour se renseigner sur la situation au centre de crise.

Des unités de pompiers ont déjà été déployées dans tout le pays à Athènes. Entre-temps, l'aide internationale commence également à arriver ; des pompiers moldaves sont déjà sur place, et un contingent de Chypre est également attendu pour soulager les forces grecques épuisées.

