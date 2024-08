Les incendies de forêt près d'Athènes s'atténuent lentement

La situation à Athènes s'améliore légèrement après les feux dévastateurs dans les environs. Les pompiers restent en alerte maximale, car les feux ne sont pas encore éteints. Ceux qui rentrent chez eux sont accueillis par un spectacle de désolation.

En Grèce, les feux de forêt autour d'Athènes se sont apaisés grâce à des vents diminuant. "La situation s'est améliorée, mais il y a encore des feux isolés", a déclaré un porte-parole du service local des pompiers. "Nous restons en alerte maximale." Le feu s'est étendu, selon les témoins, jusqu'à 14 kilomètres du centre-ville d'Athènes et a atteint le quartier de Vrilissia, où une femme de 64 ans a été retrouvée morte dans un magasin.

Le gouvernement grec a annoncé une aide et une indemnisation pour les personnes touchées par l'incendie, qui a endommagé environ 10 000 hectares de terres - une superficie équivalente à 14 000 terrains de football, selon l'Observatoire national d'Athènes. Les mesures de l'État comprennent des subventions de loyer, une exonération de trois ans de la taxe foncière et une aide financière. Entre-temps, des avions de lutte contre les incendies de France et d'Italie sont arrivés, à mesure que le ciel enfumé au-dessus de la capitale grecque se dégageait.

Auparavant, la Grèce avait activé le mécanisme européen de protection civile. Outre l'aide de la France, de l'Italie et de la République tchèque avec des avions et des pompiers, l'Espagne et la Turquie ont également proposé leur aide. Tout au long de la journée, les habitants et les pompiers sont revenus dans les parties touchées d'Athènes pour évaluer les dommages.

Ils ont été accueillis par un spectacle de désolation : les cuisines et les salons étaient noircis par le feu, les plafonds s'étaient effondrés et les voitures n'étaient plus que des squelettes calcinés. Plus de 30 zones, ainsi qu'au moins trois hôpitaux, ont dû être évacuées. Certaines parties de la région d'Athènes ont connu des coupures de courant. Les routes menant au port de Rafina, au nord-est de la capitale, ont été déviées. Le pays reste en alerte maximale jusqu'à jeudi en raison des vents forts attendus et des températures de 40 degrés Celsius.

La cause de l'incendie reste inconnue. Depuis mai, des centaines d'incendies de forêt ont éclaté dans toute la Grèce. Bien que ce ne soit pas inhabituel en Grèce pendant l'été, les conditions climatiques inhabituellement chaudes et sèches, liées au changement climatique, ont augmenté la fréquence et l'intensité des incendies, selon les scientifiques. Après l'hiver le plus chaud jamais enregistré et une longue période de sécheresse extrême, la Grèce se dirige maintenant vers l'été le plus chaud jamais enregistré.

Malgré l'amélioration de la situation, il y a encore des rapports d'incendies de forêt persistants dans certaines régions de la Grèce. Le service local des pompiers reste vigilant, car les cas d'incendies de forêt ont été fréquents en raison des conditions climatiques inhabituellement chaudes et sèches.

Lire aussi: