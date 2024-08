Les incendies de forêt font d'abord des victimes

Dans les incendies dévastateurs des banlieues nord-est de la capitale grecque, Athènes, une femme est décédée. Le corps d'une femme d'environ 60 ans a été trouvé le mardi matin dans une usine calcinée à Patima Halandriou, selon l'agence de presse nationale ANA. La municipalité, comptant environ 70 000 habitants, a été partiellement évacuée lundi. Il s'agit probablement de la première victime de l'incendie qui fait rage dans les banlieues nord-est d'Athènes.

Entre-temps, des centaines de pompiers se battent contre les flammes depuis dimanche après-midi, qui ont commencé dans la ville de Varnavas, à environ 35 kilomètres au nord-est d'Athènes. Attisées par de forts vents, les flammes ont atteint une largeur de 30 kilomètres, certaines flammes atteignant plus de 25 mètres de hauteur, selon la télévision publique ERT.

Selon les services d'incendie, environ 700 pompiers, 200 camions de pompiers et 9 avions ont été déployés mardi. Le porte-parole des services d'incendie, Costas Tsigkas, a annoncé des succès initiaux dans la lutte contre l'incendie mardi matin sur ERT. Cependant, les conditions restent difficiles. "À partir de midi, il y aura du vent", a-t-il déclaré, "et à chaque heure qui passe, cela devient plus difficile."

Les températures à Athènes sont prévues atteindre jusqu'à 38 degrés Celsius et des vents allant jusqu'à 39 kilomètres par heure mardi.

Depuis le début des incendies dimanche, au moins un pompier a subi des brûlures graves, et un autre a été hospitalisé pour des difficultés respiratoires, selon les services d'incendie. Le ministère de la Santé grec a rapporté que 66 personnes ont été traitées pour des blessures causées par l'incendie.

L'Union européenne a exprimé sa sympathie et proposé son aide à la Grèce face aux incendies dévastateurs. Le centre de coordination des urgences de la Commission européenne (ERCC) a été activé pour coordonner l'assistance.

