Les incendies de forêt approchent d' Athènes

Le matin, cinq villes près d'Athènes et deux hôpitaux à Penteli, à environ 15 kilomètres au nord-est de la capitale, avaient déjà été évacuées. Neuf autres lieux ont été évacués dimanche, dont la ville historique de Marathon. Le maire de Marathon, Stergios Tsirkas, a décrit la situation comme un "événement catastrophique de proportions bibliques".

ERT, une chaîne de télévision, a rapporté qu'un mur de feu de 30 kilomètres de large et jusqu'à 25 mètres de haut se rapprochait d'Athènes. Les pompiers ont lutté contre les flammes toute la nuit jusqu'au lundi, mais malgré leurs efforts héroïques, l'incendie s'est propagé rapidement, selon le porte-parole du service des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis. Plus de 670 pompiers luttent contre l'incendie avec 183 camions de pompiers, 32 avions et des hélicoptères.

Deux pompiers ont été blessés en luttant contre l'incendie. Treize personnes ont été hospitalisées en raison de problèmes respiratoires. Les femmes enceintes et les personnes ayant des conditions de santé ont été conseillées d'éviter les activités en plein air.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux incendies de forêt en Grèce et a promis son soutien de toutes les manières nécessaires. Le centre de coordination des urgences de la Commission européenne (ERCC) a été activé pour coordonner la réponse européenne.

