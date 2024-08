Les incendies dans les forêts du sud-est du Brésil ont été maîtrisés.

Dans la vaste région agricole, environ 2700 incendies ont été signalés depuis jeudi dernier. Plus de 40 zones urbaines sont actuellement sous le niveau d'alerte le plus critique. Pour lutter contre les incendies, l'administration brésilienne a déployé des avions militaires. Selon les autorités, plus de 20 000 hectares de terres ont été ravagés par les incendies de forêt.

Les données de l'Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE) montrent que São Paulo a connu son mois d'août le plus difficile depuis le début des enregistrements en 1998, avec 3480 sites d'incendies distincts. Le nombre d'incendies de forêt a plus que doublé par rapport à l'année précédente. De nombreux incendies de forêt continuent de faire rage dans la région amazonienne du Brésil.

Le gouvernement brésilien, en particulier l'Institut national de recherches spatiales du Brésil (INPE), surveille de près l'ampleur des incendies de forêt. Pour gérer les incendies de forêt à São Paulo, les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence.

