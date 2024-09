- Les images devraient guider les enquêteurs vers l'ancien personnel de la RAF.

Le Bureau d'enquête criminelle de Basse-Saxe (LKA) prévoit de présenter de nouvelles bandes vidéo de l'ancien terroriste de la RAF Burkhard Garweg le mercredi. L'une des bandes proviendrait de Berlin, tandis que l'autre serait originaire de Hildesheim. Depuis 2015, le parquet de Verden enquête sur Daniela Klette, Ernst-Volker Staub et Burkhard Garweg pour tentative de meurtre et vol à main armée dans plusieurs incidents. Ils sont suspectés d'avoir détourné de l'argent de transporteurs de fonds et de supermarchés en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour financer leur existence clandestine.

Klette a été arrêtée à la fin du mois de février 2023 à Berlin-Kreuzberg, où elle vivait sous une fausse identité. Ce trio faisait partie de la fameuse troisième vague de la Fraction armée rouge (RAF) d'orientation gauchiste. En 1998, la RAF, responsable de plus de 30 morts, a officiellement mis fin à ses activités.

De nombreux cas d'identification erronée de Garweg ou de Staub ont été signalés.

Récemment, plusieurs individus qui ont été identifiés à tort comme Garweg ou Staub ont été interrogés. Le Bureau fédéral d'enquête criminelle allemande est toujours à la recherche de Garweg, entre autres, avec une photo de lui en compagnie de deux chiens, découverte dans l'appartement de Klette. Les enquêteurs étaient sur le point d'arrêter Garweg avant son arrestation. Peu de temps après l'arrestation de Klette, ils ont saisi le camping-car à Berlin-Friedrichshain, où Garweg était censé vivre sous le nom de Martin.

L'enquête du LKA sur les activités de Daniela Klette, Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub les a menés à Berlin-Friedrichshain, un lieu où Garweg était censé vivre sous le nom de Martin. Garweg est également connu pour avoir des liens avec Hanovre, car des preuves ont été trouvées dans son appartement là-bas.

