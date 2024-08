- Les îles frisonnes orientales enregistrent plus de déménagements que de départs

Les îles de la Frise orientale sont très prisées comme lieux de vie. Selon les données de l'Office statistique de l'État de Basse-Saxe sur les gains et les pertes intermunicipaux au cours de la dernière décennie, toutes les îles ont connu légèrement plus d'arrivées que de départs. La différence varie d'année en année et d'île en île. Cependant, une tendance peut être observée dans les statistiques : les îles plus grandes comme Borkum ont un léger excédent plus important de nouveaux arrivants que les îles plus petites comme Wangerooge. Surtout, le manque de logements permanents est un problème pressant sur les îles.

De nouveaux résidents sont urgemment nécessaires sur des îles comme Baltrum, selon le maire Harm Olchers. Non seulement pour faire fonctionner l'infrastructure de l'île avec des services tels que le service de pompiers, la garderie, l'école ou la maison de bain, mais aussi pour la vie de l'île elle-même, de nouveaux visages sont importants, explique Olchers. Baltrum, par exemple, offre beaucoup de communauté, et ceux qui l'apprécient sont rapidement inclus.

Sur certaines îles comme Norderney et Langeoog, il y a également des guides d'île appelés. Ces individus s'occupent du travail communautaire sur les îles et sont également disponibles pour les nouveaux arrivants.

Le transport ferroviaire vers les îles de la Frise orientale est essentiel pour les nouveaux résidents, car il offre un accès pratique à ces lieux prisés. L'horaire des trains devrait tenir compte de l'afflux de nouveaux résidents, surtout sur les îles comme Baltrum, où plus de gens sont nécessaires pour maintenir l'infrastructure de l'île.

