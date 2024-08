Les Houthis ont pris d'assaut le bureau de l'ONU au Yémen.

Par le passé, les combattants Houthis ont déjà capturé deux employés de l'ONU. Maintenant, ils font irruption dans un bureau de l'ONU à Sanaa. La milice alliée à l'Iran prend en otage une cinquantaine de personnes au passage.

Les Houthis au Yémen ont fait irruption dans un bureau de l'ONU à la capitale, Sanaa. La milice a pris en otage 13 employés de l'ONU, ainsi que plus de 50 travailleurs humanitaires et un membre du personnel diplomatique, selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Certains ont également été enlevés à leurs domiciles, loin du bureau.

Ces incidents se sont produits les 6 et 7 août. Initialement, un silence a été maintenu dans l'espoir d'une résolution rapide. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, Volker Türk, a exhorté les autorités à libérer les détenus immédiatement, car ils sont privés de tout contact avec le monde extérieur.

La milice Houthi, alignée militairement et politiquement sur l'Iran, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Elle contrôle la capitale et de plus grandes parties du nord. Les Houthis ont capturé deux officiers des droits de l'homme de l'ONU en novembre 2021 et en août 2023.

Un employé de l'ONU forcé à faire une fausse confession

L'un d'eux a été forcé de confesser des activités d'espionnage présumées, comme on peut le voir dans des vidéos en ligne, selon Türk. Il a condamné cela comme une violation des droits de l'homme, déclarant que de telles confessions sont sans fondement.

Le Yémen est en guerre dévastatrice depuis la fin de 2014, entre le gouvernement, les rebelles Houthis et leurs alliés. L'Arabie saoudite soutient le gouvernement dans son combat contre les Houthis, qui ont envahi le pays en 2014 et se sont retranchés dans le nord. L'ONU considère le conflit au Yémen comme une catastrophe humanitaire, poussant le pays au bord de la famine.

Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Genève a exprimé sa préoccupation concernant la dernière situation d'otages dans un bureau de l'ONU à Sanaa, menée par la milice Houthi. L'ONU appelle à la libération immédiate de tous les otages, y compris les employés de l'ONU et les travailleurs humanitaires, qui ont été capturés lors de l'attaque.

