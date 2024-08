Madame Strobl, comment avez-vous appris l'annulation du concert ? J'étais chez moi en train de faire des bracelets d'amitié. Mon mari est sorti avec les enfants, j'étais censée y aller avec une amie jeudi soir. Maintenant, je suis chez moi toute seule en essayant encore de me faire à cette idée.

Vous avez exprimé votre frustration sur X (anciennement Twitter) : "Les hommes peuvent s'habiller pour le football et pleurer les défaites. Les femmes n'ont pas le droit d'être tristes pour une annulation de concert." Cette annulation de concert était comme perdre une finale de la Coupe du Monde aux tirs au but à la dernière seconde. Je sais, je suis une fan de football aussi. Hier, j'ai émotionnellement chuté du plus haut au plus bas. Et beaucoup de femmes ont ressenti la même chose, beaucoup ont réagi fortement à la nouvelle. Mais immédiatement, de tous les côtés : "Reprenez-vous, ne soyez pas si hystériques." Il y a peu d'acceptation pour les femmes qui montrent leurs émotions dans les espaces publics. Mais les femmes ont le droit d'être en colère et tristes pour un concert annulé ! Après tout, c'était plus que de la musique.

Que voulez-vous dire par là ? Il s'agit aussi de ce qui vient avant et après : l'échange de bracelets, les amitiés spontanées. Surtout avec une star de la pop comme Taylor Swift, qui s'adresse aux femmes et aux filles et crée des espaces sûrs à ses concerts. Que ces concerts n'aient pas lieu signifie que nous avons perdu cet espace. Que des fillettes de huit à douze ans doivent faire face à quelqu'un qui veut intentionnellement leur faire du mal, c'est très, très triste.

Pourquoi êtes-vous une fan de Swift ? Le phénomène Swift m'a surprise. Honnêtement, j'ai d'abord ri. Mais les deux albums sortis pendant la pandémie m'ont touchée en plein cœur. Ce qu'elle décrit dans ses paroles est exactement ce que je ressens, même si j'ai presque cinq ans de plus qu'elle.

Taylor Swift était censée jouer à Vienne pendant trois soirs. Qu'est-ce que l'annulation signifie pour la ville ? Bien sûr, la sécurité passe avant tout. Nous avons maintenant appris à quel point c'était proche. Mais pour Vienne, c'est une catastrophe. Et ça ne fera pas bonne impression pour les grandes stars que tout est si chaotique ici.

Pensez-vous que la police et le gouvernement autrichiens ont bien réagi à la suspicion de terrorisme ? La question devrait être posée plus tôt : Comment se fait-il que nous ayons maintenant, pour la deuxième fois en quelques semaines, je parle des meurtres de Southport, des hommes de 20 ans qui ciblent spécifiquement les filles et les jeunes femmes ? Nous devons parler de la façon dont ces radicalisations jihadistes et salafistes, qui se produisent principalement en ligne, se produisent et de quel travail préventif peut être fait.

Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir dans cette situation ? J'ai suggéré dans un grand groupe Facebook que nous fassions une promenade ensemble demain et que nous nous asseyions dans le parc pour faire quelque chose comme un processus de deuil. Je trouve beau de voir comment les gens qui sont maintenant à Vienne essaient de reconstruire.

