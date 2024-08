- Les hommes en kayak, quatuor, acclamation pour le trio d'or olympique

Max Rendschmidt, barreur de l'équipe allemande de kayak à quatre, a sauté dans l'eau avec joie après une finale palpitante, ses coéquipiers célébrant en frappant l'air. Dans une finale de 500 mètres haletante, les champions du monde en titre ont remporté un troisième titre olympique consécutif. L'équipe, composée de Rendschmidt (Essen), Max Lemke et Jacob Schopf (tous deux de Potsdam), et Tom Liebscher-Lucz (Dresden), a battu l'Australie de seulement quatre centièmes de seconde pour décrocher l'or. L'Espagne a remporté le bronze.

"C'était incroyable. Nous avons gagné, c'est tout ce qui compte. Nous avions un plan, et nous l'avons exécuté. Maintenant, c'est l'heure de profiter de cela", a déclaré l'entraîneur national Arndt Hanisch.

Les femmes remportent également une médaille

Plus tôt, l'équipe allemande de kayak à quatre féminin a remporté l'argent dans l'épreuve des 500 mètres au Stadium Nautique de Vaires-sur-Marne. Paulina Paszek, Jule Hake, Pauline Jagsch et Sarah Brüssler ont été battus de peu par l'équipe de Nouvelle-Zélande. Elles ont manqué la première médaille d'or allemande en kayak à quatre féminin depuis 2008 à Beijing de seulement 0.42 seconde. "L'argent, c'est fantastique. C'est comme un petit or", a déclaré le directeur sportif du DKV, Jens Kahl.

En 2012 et 2016, l'équipe allemande de kayak à quatre féminin a également remporté l'argent. L'équipe allemande était brièvement en tête mais a été dépassée par l'équipe de Nouvelle-Zélande. La Hongrie a remporté le bronze.

"C'est un excellent début. C'est merveilleux de terminer la première journée avec de l'or et de l'argent. Cela ne peut que nous donner de l'élan pour les jours à venir", a déclaré Kahl. En finale, Peter Kretschmer et Tim Hecker ont manqué une médaille en canoë double messieurs. Ils ont terminé cinquièmes, la Chine remportant l'or.

Le départ de l'équipe de quatre messieurs a été difficile, entraînant un faux départ et contraignant tous les finalistes à repartir. "Ils nous ont rendu la tâche difficile mentalement, mais ils ont exécuté la tactique de course parfaitement", a loué Kahl.

