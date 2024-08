Les hommes de DHB se battent pour l'or

L'équipe de handball allemande joue pour la médaille d'or aux Jeux Olympiques. En demi-finale, l'équipe DHB bat l'Espagne dans un match dramatique. Le gardien Andreas Wolff se distingue dans la victoire 25:24. C'est le plus grand succès depuis la médaille de bronze en 2016.

Les Hexers ont livré : les handballeurs allemands atteignent l'or olympique historique grâce à leur gardien exceptionnel, Andreas Wolff. L'équipe allemande a battu l'Espagne, troisième du Championnat du monde, en demi-finale à Lille avec une victoire 25:24 (12:12) et se qualifie pour la finale olympique pour la première fois depuis 2004. La première médaille dans un tournoi depuis le bronze olympique en 2016 est déjà assurée.

Devant environ 20 000 spectateurs vendredi, Wolff a réalisé une performance spectaculaire. Avec son bras, sa jambe ou sa tête, le gardien a mis les tireurs espagnols au désespoir avec ses 22 arrêts et un taux d'arrêts élevé - et a ouvert la voie à la finale. Renars Uscins, qui a marqué six buts en deuxième mi-temps, est à nouveau le meilleur marqueur allemand.

Le prochain thriller

Des chants de "Andi, Andi" ont retenti dans les tribunes. "Il a réalisé de grands arrêts, cela nous a menés en finale", a déclaré Renars Uscins, meilleur marqueur allemand avec six buts en deuxième mi-temps, à propos du joueur clé sur Eurosport. En même temps, il a souligné : "Je suis fier d'être partie de cette équipe et d'avoir une médaille. Mais nous en voulons plus." Wolff a immédiatement annoncé : "Nous n'attendons rien, nous voulons simplement montrer au monde de quoi nous sommes capables."

Dans la finale dimanche (13h30 CET/ZDF, Eurosport et dans le live ticker sur ntv.de), l'équipe allemande jeune de l'entraîneur Alfred Gislason peut maintenant faire l'histoire : contre le champion du monde Danemark ou la Slovénie, qui s'affrontent dans le deuxième demi-finale, il s'agit de la première médaille d'or olympique unifiée allemande, la première médaille d'or depuis le triomphe légendaire de l'RDA en 1980.

"Tout le monde attend avec impatience ce demi-finale contre l'Espagne", a déclaré Gislason avant le match. Mais, comme dans la victoire en tour préliminaire (33:31) contre les Espagnols et la victoire épique contre la France en quarts de finale (35:34 après prolongation), il faudrait "livrer un autre grand match".

La sélection DHB a pris les paroles de son entraîneur à cœur et a commencé presque parfaitement. Surtout Wolff, qui avec onze arrêts en première mi-temps a même évoqué des souvenirs de sa performance de gala dans la finale du Championnat d'Europe 2016 (aussi contre l'Espagne). Pendant six minutes, l'Allemagne n'a pas marqué de but, et Wolff avait déjà arrêté six balls au score de 6:3 (10).

Finale dramatique

Même la courte avance espagnole (6:6) n'a pas déstabilisé l'équipe allemande, qui a étendu son avance à 10:6 grâce à quatre buts en trois minutes. Lorsque Wolff a arrêté un penalty à sept mètres à un score de 11:7 (23) et même attrapé un tir espagnol plus tard, l'Allemagne aurait pu s'échapper.

Que ce n'était pas le cas était dû à des problèmes dans l'attaque. La défense espagnole était excellente, très mobile et ne laissait pas le meilleur tireur DHB, Renars Uscins, s'exprimer. Parce que derrière Gonzalo Perez de Vargas est entré dans le jeu mieux, les Espagnols ont de nouveau égalisé avec la sirène de mi-temps.

Le début de la deuxième mi-temps appartenait à nouveau à l'Allemagne. C'était en partie grâce à la poursuite de la forte performance de Wolff, et en partie grâce à Uscins qui s'est soudainement mis en

