- Les heures troublantes à Solingen: "Tout est dystopique"

Après des heures interminables à arpenter la ville, de minuscules flammes de bougies luttent pour survivre devant une église à Solingen. Il fait soudainement frais, le vent est glacial, et c'est en août. Les gens continuent d'arriver et d'allumer de nouvelles bougies. Et un grand panneau affiche la question : "Pourquoi ?"

Cependant, la tranquillité a été troublée un vendredi soir lorsque trois individus ont perdu la vie dans une horrible agression au couteau lors du festival de la diversité de Solingen, le "Festival de la diversité". Les événements qui se sont déroulés dans les heures suivantes, certains attendus, d'autres non, ont transformé non seulement la ville, mais aussi ses environ 160 000 habitants. En fin de soirée du samedi, un suspect a été arrêté, considéré comme le principal responsable. Un individu de 26 ans d'origine syrienne. Il était couvert de sang.

La scène de crime, actuellement sous scellés, est où Philipp Müller se tient le lendemain matin. Müller a aidé à organiser les célébrations du 650e anniversaire de Solingen qui n'ont finalement pas eu lieu. La nuit du drame, il a été contacté. Il a vu des victimes revenues à la vie. Il a vu les morts.

De festival en scène de crime

"Ces horribles images sont gravées dans ma mémoire depuis la veille", reconnaît-il. Et pour être honnête, il a également bu un coup. Maintenant, avec un ton étrange, il se tourne à nouveau vers l'organisation. Les instruments de musique sont toujours sur la scène où l'attaque a eu lieu. Il veut les rendre au groupe. Même les projecteurs de la scène sont encore allumés. "Nous avons proposé de les éteindre. Mais la police a dit : c'est une scène de crime", déclare Müller. Il comprend l'importance de l'enquête judiciaire, mais il dit aussi : "C'est tout de même troublant."

Depuis l'horrible incident, Solingen vit un cauchemar. L'agresseur a disparu après l'attaque et est resté introuvable. Il n'y avait pas de vidéos de surveillance de la police. L'agresseur est resté un fantôme, laissant la situation confuse et incertaine. Aussi sombre que la nuit du crime, le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), est apparu. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a appelé à une peine sévère pour le responsable. Le ministre de l'Intérieur fédéral Nancy Faeser (SPD) est venue le lendemain, accompagnée du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) et - une fois de plus - Reul. Elle a qualifié l'attaque de "dépravée" et a déclaré : "Nous ne nous laisserons pas diviser à de tels moments, mais nous resterons unis et empêcherons une telle atrocité de diviser la société."

Cependant, les habitants de la ville s'inquiètent non seulement des divisions potentielles, mais aussi de la menace immédiate. Les autorités ne peuvent pas partager beaucoup d'informations avec la population préoccupée. Y a-t-il une photo accessible et publiable de l'agresseur ? Non. Quel était le mobile ? Difficile à déterminer. Les réseaux sociaux sont inondés de commentaires. D'autres villes annulent leurs festivités. À Solingen, il y a de la tension. Beaucoup de gens se demandent : " Puis-je encore sortir ? L'agresseur est-il toujours dans la ville ? Ou est-il parti, laissant également un indice de son absence ?"

Les rapports d'activités policières font la une des journaux. Samedi soir, la police a perquisitionné un centre d'hébergement pour réfugiés à Solingen. Mais ce n'est qu'en fin de soirée qu'un moment de soulagement est arrivé. Un suspect s'est rendu, affirmant être l'agresseur. Il n'a pas été arrêté à Berlin, Hambourg ou à l'étranger, mais tout près de la scène de crime - à peine quelques centaines de mètres de là.

Selon le Spiegel, l'individu est arrivé en Allemagne à la fin de 2022 et a déposé une demande d'asile. Ces détails ont été confirmés plus tard par l'agence de presse allemande. Sa déportation a échoué l'année dernière. Le groupe terroriste IS a revendiqué l'acte.

La peur et la colère montent dans la ville. "Solingen semble être sous les projecteurs ces derniers temps", admet un résident avec un soupir. En mars, quatre personnes sont mortes dans un incendie dans un appartement sous les combles, apparemment allumé par un ancien locataire. En juin, un individu a déclenché une explosion en laissant tomber un contenant rempli de substance devant un établissement de Solingen. La mémoire collective de la ville se souvient d'une attaque au feu en 1993 où cinq femmes et filles turques ont été tuées par des extrémistes de droite.

Ces événements malheureux n'étaient pas censés éclips

Malgré la tragédie lors du Festival de la diversité, les plans pour le festival de l'année prochaine ne sont pas complètement abandonnés. Le co-organisateur Philipp Müller exprime sa détermination à ramener la célébration, déclarant : "Bien sûr ! C'est la tradition - après le festival, avant le festival. Je suis déterminé à cela. Je vais parler à tous ceux qui sont impliqués. Ensuite, nous verrons si nous pouvons célébrer à nouveau ici prochain août."

La ville de Solingen, profondément touchée par l'incident de poignardage lors du Festival de la diversité, continuera à honorer son riche passé en tant que "Ville des lames d'Allemagne", en accueillant des événements et attractions tels que le Musée allemand de la lame.

