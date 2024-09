- Les héros de la natation secoivent l'équipe allemande avec deux triomphes

Après quatre jours d'attente, l'équipe allemande de natation paralympique a célébré deux fois en l'espace de dix minutes. Tanja Scholz et Josia Tim Alexander Topf ont remporté l'or paralympique sur 150 mètres en médley. "J'ai jeté un coup d'œil au tableau d'affichage et j'ai pensé : Waouh, il y a mon nom en haut. Ensuite, ça a fait tilt", a partagé Scholz. Topf a remporté l'or peu de temps après.

Scholz, une nageuse paralysée de 40 ans, a lutté contre les 50 premiers mètres. "Je ne peux pas nager le dos. C'est toujours difficile", a-t-elle avoué. "Heureusement, la brasse s'est mieux déroulée que prévu, me donnant assez de puissance pour continuer. Après le virage, j'ai vu la nageuse à côté de moi et j'ai dit : Tanja, passe en crawl. Maintenant, montre ce que tu as - tu peux le faire." Scholz a établi un nouveau record paralympique avec sa remontée impressionnante, en réalisant un temps de 2:51.31 minutes. Gina Böttcher a terminé quatrième.

Topf, né avec un défaut de l'avant-bras, a maintenu l'avantage après les premiers 50 mètres de dos. Il a perdu de la vitesse en brasse, tombant à la troisième place. Il a retrouvé son rythme avec une fin en force, dépassant ses deux concurrents australiens, Ahmed Kelly et Grant Patterson, pour remporter son premier or paralympique.

Le duo de rameurs mixtes Jan Helmich et Hermine Krumbein ont remporté le bronze dans la compétition. Ils ont franchi la ligne d'arrivée troisième dans la course de 2000 mètres à Vaires-sur-Marne, près de Paris, en 7:28.31 minutes, à peine une dixième de seconde derrière le duo britannique à la deuxième place.

Le quatre de rame avec barreur a eu du mal, terminant quatrième avec un minuscule écart de six-centièmes de seconde avec la France.

Le cycliste malvoyant Thomas Ulbricht et son guide Robert Förstemann ont terminé troisième dans le contre-la-montre de 1000 mètres au Velodrome, derrière les deux duos britanniques, James Ball (avec Steffan Lloyd) et Neil Fachie (avec Matthew Rotherham). "Nous avons livré deux performances éto

