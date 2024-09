Les hautes juridictions brésiliennes confirment la restriction de l'accès au compte Twitter de la personne X

La Haute Cour fédérale au Brésil valide la fermeture de la plateforme numérique X. La Première Division de la Cour soutient la décision prise par le juge fédéral Alexandre de Moraes, selon le site d'actualités G1.

Le juge a pris la décision de fermer X au Brésil un vendredi. Il a argumenté que le service similaire à Twitter ne faisait pas suffisamment pour contrôler la propagation de la haine et des informations fausses. Le propriétaire de X, Elon Musk, a exprimé des préoccupations quant à la liberté d'expression et a qualifié le juge de «dictateur tyrannique».

La situation s'était intensifiée récemment. Le juge Moraes a demandé à X de bloquer les comptes d'activistes conservateurs promouvant des théories du complot et des informations erronées. Musk a considéré cette demande comme inconstitutionnelle, avec X qui refuse de se conformer et qui ne paie pas non plus l'amende imposée. De plus, Musk a manqué de désigner un représentant juridique au Brésil dans les délais impartis, ce qui a incité le juge Moraes à ordonner la fermeture du service d'information.

L'interdiction continuera jusqu'à ce que X règle l'amende de plus de 18 millions de Réais (environ 2,88 millions d'Euros) et désigne un représentant juridique. En avril, Moraes a commencé une enquête contre Musk lui-même pour des allégations de obstruction de la justice et d'incitation à des activités criminelles.

La plateforme numérique X, qui est basée au Brésil, est confrontée à une fermeture prolongée en raison du non-respect des ordres du juge. Malgré être une entreprise mondiale dirigée par Elon Musk, X n'a pas encore nommé de représentant juridique au Brésil comme l'exige le juge Moraes.

