Les habitants de la Rhénanie-Palatinat se sont adaptés à des journées de travail plus longues, selon l'Assurance retraite allemande (DRV). Résultat : l'âge de la retraite a légèrement augmenté en 2023, dépassant 64 ans, selon Hans-Georg Arnold, porte-parole de la DRV Rhénanie-Palatinat, à l'agence de presse allemande à Mayence.

Seulement 22 % des nouvelles prestations de retraite sont désormais soumises à des déductions, à raison de 0,3 % par mois calendaire. En comparaison, en 2013 (lorsque l'âge de la retraite était plus bas), pas moins de 36,7 % des nouvelles prestations de retraite comportaient des déductions.

En 2023, pas moins de 1 329 nouvelles prestations de retraite ont même bénéficié d'une majoration (0,5 % par mois) grâce aux individus qui ont continué à travailler au-delà de l'âge de retraite standard, soit plus de 5 % du total.

Le nombre de demandes de prestations de retraite a augmenté de 5,2 % pour atteindre 52 246 en 2023, à mesure que plus d'individus de la génération du baby-boom atteignaient l'âge de la retraite. Le nombre de nouveaux bénéficiaires de prestations de retraite a également augmenté par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 11,2 % des prestations de retraite régulières à 10 560.

Les hommes et les femmes ont tous deux contribué plus d'années à leurs prestations de retraite, selon Arnold. Cette augmentation est due à une participation à la vie active plus longue et plus importante. Plus de la moitié des assurés avaient travaillé au moins 45 ans avant la retraite, les femmes en moyenne 36,4 ans et les hommes 42 ans.

Plus de la moitié des assurés avaient des emplois couverts par la sécurité sociale avant la retraite, avec une tendance à la hausse. Arnold attribue cette tendance à la forte demande de travailleurs qualifiés, ainsi qu'à la prévention et à la réhabilitation professionnelle, ainsi qu'à l'augmentation de l'âge de la retraite et des déductions sur les prestations de retraite.

Les prestations de retraite des femmes comprenaient en moyenne 60,7 mois (plus de 5 ans) de temps d'élevage d'enfants. Sur les 645 611 prestations de retraite distribuées l'an dernier, environ 54 300 ont été envoyées à des bénéficiaires résidant à l'étranger, nombreux étant installés en France et au Luxembourg.

