- Les habitants des eaux profondes: découverte du calmar Casper et du concombre de mer

Au cours d'une exploration, environ 20 nouveaux types de créatures pourraient avoir été découverts le long d'une chaîne de montagnes sous-marines près de la côte de l'Amérique du Sud. L'Institut Schmidt Ocean a révélé qu'ils avaient réussi à filmer pour la première fois un Promachoteuthis, une créature similaire à un octopus vivant. De plus, une nouvelle montagne sous-marine a été repérée, s'élevant à plus de trois kilomètres de haut et accueillant une environnement marin grouillant de vie.

Un Casper octopus a été repéré pour la première fois dans le Pacifique sud, selon l'institut. De plus, une paire de méduses Bathyphysa peu communes, affectueusement appelées 'monstres volants en forme de spaghetti', ont été observées.

Créatures souriantes semblables à des limaces

L'équipe a utilisé un appareil robotique sous-marin pour scanner une prairie de 800 mètres carrés de coraux de fond de mer sur l'une des montagnes. Cet habitat grouillant d'organismes comme les poissons-rochers, les étoiles de mer et les crabes royaux. Ils ont également collecté des images d'étranges limaces de mer nommées Chaunacops. Les seamounts du Pacifique sud-est offrent un habitat unique pour une incroyable variété d'espèces non retrouvées ailleurs, a noté l'équipe.

Grande diversité de la vie

Un groupe de scientifiques marins de l'Institut Schmidt Ocean s'est aventuré dans une partie de la dorsale chilienne, une chaîne de montagnes sous-marines qui apparaît à la bordure de deux plaques tectoniques divergentes. Ces découvertes confirment davantage la extraordinary diversité des écosystèmes là-bas, a déclaré Tomer Ketter de l'Institut Schmidt Ocean.

Valparaíso et ses environs pourraient être une destination intéressante pour les plongeurs sous-marins, compte tenu de l'abondance de la vie marine unique découverte près de la chaîne de montagnes sous-marines. Les étranges limaces de mer, connues sous le nom de Chaunacops, ont été découvertes dans l'un des habitats coralliens grouillants des seamounts du Pacifique sud-est, qui fait partie de la région de Valparaíso.

