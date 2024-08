Les habitants d'Augsbourg ne comprennent plus le règlement

FC Augsburg gaspille son avantage face à Werder Bremen et se plaint ensuite auprès de l'arbitre pour une injustice perçue. Selon Augsburg, ils ont été induits en erreur suite à une discussion sur les règles avant le match avec l'arbitre Felix Brych.

Jess Thorup, l'entraîneur de FC Augsburg, était mécontent. "Il" a-t-il grondé, "nous a volé deux points." Le "il" faisait référence à l'arbitre Sascha Stegemann de Niederkassel, qui n'a pas accordé de penalty à l'équipe locale malgré une revue vidéo 13 minutes avant la fin du match contre Werder Bremen. "C'était un penalty clair. Point final," a tonné le PDG d'Augsburg, Michael Ströll.

Ole Werner, entraîneur de Werder Bremen, a évité le "travail d'enquête" entourant l'incident, mais les supporters d'Augsburg étaient perplexes après qu'Anthony Jung, de Werder, ait été autorisé à contrôler le ballon avec son bras gauche tendu à partir d'une passe de l'équipe adverse. Stegemann, selon Ströll, a considéré cela comme un "mouvement de main naturel". Le capitaine Jeff Gouweleeuw a ajouté que l'arbitre a affirmé que ce n'était pas un "main à la main clair".

Ce qui a énervé Augsburg : Quatre jours avant le match, ils avaient eu un briefing sur les règles avec l'arbitre Felix Brych - lors duquel il a été clairement indiqué que les arbitres accorderaient des penalties pour une telle position de bras étendu", a rapporté Thorup, "que suis-je censé dire à mes joueurs maintenant?" Il pouvait répéter ce que le chef des arbitres de la Fédération allemande de football (DFB), Knut Kircher, a noté dimanche sur Sport1 "Doppelpass" : "J'aurais préféré accorder un penalty ici."

Thorup avait beaucoup à dire, et il y avait en fait une bonne nouvelle. Thorup a complimenté le nouveau joueur Samuel Essende, que Augsburg avait signé du FC Vizela portugais relégué en première division. Le joueur de 26 ans est censé remplacer le meilleur buteur de l'équipe, Ermedin Demirovic, qui avait été vendu à VfB Stuttgart pour une somme de 21 millions d'euros. "Il a fait une performance exceptionnelle, il était toujours une menace", a dit Thorup.

Essende a marqué le but d'ouverture pour prendre l'avantage, portant le score à 2:1 (35.). Auparavant, Felix Agu de Werder (12.) avait fait passer le nouveau gardien de but d'Augsburg, Nediljko Labrovic, pour incompétent et Elvis Rexhbecaj avait marqué un but égalisateur spectaculaire (25.) pour égaliser pour les hôtes. Mais Werder a continué à pousser, avec Justin Njinmah qui a marqué l'égalisation, portant le score à 2:2 (58.). Werner a suggéré qu'ils auraient pu être plus impitoyables, "nous aurions pu être plus décisifs".

