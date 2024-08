- Les groupes rouge-vert préconisent une rationalisation accélérée des processus gouvernementaux.

Le gouvernement liberal-vert en Basse-Saxe vise à revitaliser la région en simplifiant radicalement les réglementations. Le but est de devenir "plus facile, plus rapide et moins cher" dans tous les domaines, selon le ministre-président Stephan Weil. Cela devrait également favoriser une croissance économique accrue.

Le politicien social-démocrate a déclaré qu'il y a un consensus societal large selon lequel "mon Dieu, nous sommes si compliqués en Allemagne". L'État entend traiter ce problème dans tous les ministères en dégagent un chemin à travers le labyrinthe des réglementations - par exemple, pour améliorer l'éducation ou développer les énergies renouvelables.

L'approbation pour le soutien linguistique à l'école sera simplifiée

Plus d'une centaine de réglementations spécifiques contribueront à cela. Par exemple, les écoles n'auront plus besoin de soumettre des applications et des concepts détaillés pour les classes de soutien linguistique. Au lieu de cela, l'État basera ses approbations sur les compétences linguistiques des enfants cette année scolaire.

De plus, les procédures d'achat pour les fournitures et les services ne seront requises qu'à partir de 10 000 euros au lieu des 1 000 euros actuels. Cette modification a été principalement motivée par les difficultés rencontrées pour organiser des voyages scolaires.

Au cours des derniers mois, la coalition liberal-verte a déjà mis en œuvre une réduction des normes de personnel des jardins d'enfants pour garantir une garde d'enfants cohérente despite les pénuries de personnel. Ils ont également simplifié les réglementations sur la construction pour relancer l'industrie de la construction et rendre la construction plus abordable.

Les critiques, however, craignent que ces changements puissent entraîner une baisse de la qualité. Les jardins d'enfants peuvent maintenant être assistés par des parents non professionnels et des retraités, comme demandé par les municipalités. Dans la construction immobilière, les obligations d'installer des ascenseurs dans certaines rénovations ou de fournir des places de parking dans les nouveaux bâtiments ont été supprimées.

Le gouvernement justifie cela de manière pragmatique, suivant le motto: "Mieux vaut simple que rien". Le ministre du Logement Olaf Lies (SPD) a déclaré: "À quoi sert un appartement inoccupé avec des places de parking inutilisées par rapport à un appartement habitable sans place de parking?" Des arguments similaires ont été avancés pour les jardins d'enfants.

Le ministre-président Weil a reconnu que "c'est trompeur de croire que si nous devenons plus simples, nous pouvons toujours répondre à toutes les demandes que nous avions avant, un pour un". Chaque cas doit être évalué individuellement. De nombreuses réglementations consomment actuellement tant d'énergie, de temps et de dynamisme qu'elles sont contre-productives.

La ministre de la Culture Julia Willie Hamburg a noté que les procédures plus simples peuvent également transférer les responsabilités - citant un exemple du bouclier de protection contre la hausse des prix de l'énergie que l'État a mis en place à la fin de 2022. À ce moment-là, l'État a fourni aux municipalités environ 100 millions d'euros pour protéger les parents des enfants de l'école et des jardins d'enfants de toute autre augmentation des prix des repas scolaires - en utilisant un taux forfaitaire sans but spécifique. Le résultat: certaines municipalités ont

