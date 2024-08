- Les groupes politiques choisissent de mettre en place des organes de représentation étudiante.

Les étudiants de Basse-Saxe s'apprêtent à mettre en place des comités de classe démocratiques. Cette décision a été prise par les coalitions majoritaires de l'SPD et des Verts au parlement régional. Les factions conservatrices et d'extrême droite de la CDU et de l'AfD y sont opposées.

La ministre de l'Environnement Julia Willie Hamburg (Verts) a déclaré : "La démocratie est quelque chose qu'on ne peut jamais commencer à apprendre trop tard." Lena Nzume (Verts) a insisté : "La démocratie est un organisme vivant qui ne fleurit que si chacun y contribue, en particulier les jeunes comme les étudiants."

Selon la fraction parlementaire de l'SPD, les futures formes scolaires à partir de la première année en Basse-Saxe intégreront des comités de classe en tant que plateforme démocratique. L'objectif de cette mesure est de donner aux étudiants la possibilité de contribuer à la mise en place de leur journée scolaire et d'acquérir une compréhension de base des procédures démocratiques.

Karl-Ludwig von Danwitz (CDU) a exprimé son opposition à une mise en place obligatoire et a soutenu qu'il existe déjà une option pour créer des comités de classe. "Les revendications de la motion consomment inutilement des heures précieuses et rares d'enseignement", a plaint le politique de l'éducation de l'AfD Harm Rykena.

L'intégration de comités de classe en tant que plateforme démocratique dans les écoles à venir vise à donner aux étudiants une éducation fondamentale aux procédures démocratiques. Julia Willie Hamburg souligne en outre que l'apprentissage de la démocratie n'est pas lié à l'âge, mettant en avant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer.

Lire aussi: