- Les groupes criminels auraient réussi à saisir des biens plus de soixante fois.

À Stuttgart, un groupe de personnes est accusé de voler des bobines de câble à une entreprise, tandis qu'à Sigmaringen, un gang de voleurs a réussi à s'emparer d'environ 30 bicyclettes dans un magasin, et un suspect de vol de voiture fait sensation dans tout le pays avec plus d'une douzaine de cambriolages chez des concessionnaires automobiles. Les activités du gang comprennent le cambriolage de caravanes, le pillage de bijouteries et même le vandalisme de cimetières. Les suspects rares sont ceux qui parlent lorsqu'ils comparaissent en justice.

À partir de ce vendredi (9h00), le tribunal régional de Heilbronn sera intéressé de voir si un groupe de trois Roumains accusés de vol en bande aggravé daigneront parler. Pendant une période de 15 ans, ces suspects, travaillant en différentes combinaisons, ont якобы gagné leur vie grâce à leurs activités criminelles. Le parquet attribue au moins 64 incidents entre février 2023 et février 2024 à leur compte.

Des biens tels que des bicyclettes et des équipements de pêche

Selon l'acte d'accusation, tous ces coups n'ont pas été couronnés de succès. Cependant, des biens d'une valeur supérieure à 200 000 euros ont été volés, notamment des pièces de voiture, des bicyclettes électriques, des outils, de la machinerie de construction et même des équipements de pêche. Le trio a également causé des dommages à la propriété dépassant 150 000 euros, entre autres, en cambriolant des garages.

Depuis février et début mars 2024, ils sont en détention. Les enquêteurs affirment que les scènes de crime comprennent Eppingen, Nordheim et Schwaigern, Bad Rappenau, Ludwigshafen en Rhénanie-Palatinat, Sinsheim, Neckarwestheim et Bruchsal.

Qu'est-ce que le vol en bande aggravé?

La police fait référence au vol en bande aggravé lorsqu'un vol est commis par un groupe et que certaines circonstances aggravantes existent. Ces circonstances comprennent le cambriolage d'un domicile, l'utilisation d'une arme ou d'autres outils dangereux, ou le vol d'objets de valeur élevée. Le vol en bande aggravé est puni d'une peine de prison de un à dix ans. Une amende n'est pas une option. Dans des cas moins graves, une peine de prison de six mois à cinq ans peut également être infligée.

L'an dernier, le nombre d'infractions dans la catégorie de vol en bande ou de vol sous circonstances aggravantes a augmenté d'environ 11 pour cent, selon le ministère de l'Intérieur. La principale raison de cette augmentation est la hausse du vol à l'étalage, qui, selon les statistiques, a augmenté de plus de 24 pour cent par rapport à l'année précédente. Pour cette année en cours, aucun changement significatif dans le nombre d'infractions de vol n'est prévu, a déclaré le ministère en réponse à une demande.

Le vol est en hausse

Selon les statistiques de la police, le nombre de cas de vol dans l'ensemble - à la fois les cas mineurs et les cas graves - a augmenté une fois de plus l'an dernier. Selon la police, un total de 177 121 infractions de vol ont été signalées - près de 14 pour cent de plus qu'en 2022 et légèrement plus de 11 pour cent de plus qu'en 2019 avant la pandémie.

Selon Strobl, le vol se produit principalement là où il y a des opportunités. "Cependant, des mesures préventives ou de sécurité simples peuvent rendre si difficile le vol de bicyclettes, de vélos électriques, de motos et de/à partir de véhicules à moteur que les criminels peuvent ne pas même essayer ou échouer dans leur tentative", suggère le ministre.

