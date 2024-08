Les gros titres étaient son carburant, le mariage son animal de compagnie

Richard Lugner, connu de tous comme le nom de son centre commercial, sera également rappelé pour ses apparitions à l'Opéra de Vienne. Le nonagénaire a joué avec le public et les médias, souvent en tant que "clown" - mais il a souvent eu le dernier mot.

Son estrade était le Bal de l'Opéra de Vienne. Lors de cet événement étincelant avec ses 5 000 invités, Richard "Mörtel" Lugner se délectait des flashes des photographes. À ses côtés se trouvait une célébrité, une beauté, ou une compagne exigeante, comme la "It Girl" Kim Kardashian en 2014 avec ses nombreuses demandes spéciales. Pour des sommes discrètement non mentionnées, des femmes célèbres l'accompagnaient au bal - la dernière étant Priscilla Presley, la veuve d'Elvis.

Mais Lugner a également fait la une des journaux en juin avec son sixième mariage. Il a épousé Simone Reilaender, qui avait environ 50 ans de moins que lui. En juillet, il a subi une opération cardiaque, dont il s'est apparemment remis. Maintenant, il est décédé à l'âge de 91 ans.

L'entrepreneur était parfois embarrassant de manière choquante, presque attendrissant de naïveté dans son auto-exhibition. Quand les caméras de télévision étaient en train de tourner, rien ne semblait trop inconfortable pour lui. Dans l'émission de télé-réalité "The Lugners" sur ATV, "Mörtel" a révélé sa vie privée en environ 100 épisodes à partir de 2003.

Entre les émotions réelles et calculées

Des disputes au Bal de l'Opéra aux photos de réconciliation dans la baignoire, toutes les émotions réelles et calculées ont été jouées devant les caméras de télévision. "Ma passion est plus chaude que la soupe de goulash", a-t-il cité d'une chanson d'opérette devant les caméras en train de tourner.

Son cœur appartenait particulièrement aux jeunes femmes. Cela s'est particulièrement remarqué en 2014 lorsqu'il a épousé le mannequin allemand Cathy au Palais de Schönbrunn. Elle avait 57 ans de moins que lui.

Quand le mariage a pris fin deux ans plus tard, cela a fait réfléchir Lugner, qui a dit recevoir de nombreuses offres de femmes de 25 à 30 ans. Sa cible est maintenant les femmes d'environ 40 ans. "C'est ce qui est le plus profond", a-t-il conclu.

Un cancer de la prostate diagnostiqué en 2016 peut également l'avoir fait réfléchir. Il a survécu à la maladie et est apparu remarquablement vital dans de nombreuses apparitions. Pour maintenir cela, il avait des injections, faisait des cures de froid et de régime.

La ménagerie de Lugner

Toutes ses petites amies avaient des noms d'animaux, étant appelées "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri", par exemple. Quand les reporters lui ont demandé au sujet de "la ménagerie de Lugner", il ne l'a pas pris comme une offense envers lui ou sa partenaire actuelle.

Au lieu de cela, Lugner collectionnait chaque ligne écrite à son sujet, y compris les commentaires malveillants. "J'aime me voir dans le journal", a-t-il admis. Son bureau était rempli de dossiers contenant des articles sur Lugner.

Parlant du bureau : la vie de Lugner n'était pas seulement consacrée au plaisir et aux sorties quasi quotidiennes - il était aussi dans son bureau jusqu'à la fin, en train de travailler. La "Lugner City" à Vienne, avec ses plus de 110 boutiques et 56 000 mètres carrés de superficie louable, est l'œuvre de sa vie. Dans la "Lugner City", les stars du Bal de l'Opéra donnaient des séances de dédicaces et des conférences de presse - assurant l'écho médiatique du centre commercial.

Clown plutôt que chancelier - et pourtant un gagnant

Les incursions politiques font également partie de la vie de ce lion de la société. En 1998, il s'est présenté au poste de président fédéral autrichien. Le constructeur a reçu 9,9 % des voix, ce qui était considéré comme un résultat respectable.

Cela ne se reproduira pas, car ses apparitions ultérieures à la télévision l'ont rendu ridicule dans la société autrichienne. Ainsi, lors de sa deuxième candidature à la présidence en 2016, il n'a reçu que 2,3 % des voix. "Je suis le Kasperl et le Kasperl gagne toujours" était son slogan infructueux.

De plus, ses apparitions annuelles au Bal de l'Opéra n'étaient pas aussi lisses qu'elles semblaient en surface. D'une part, Lugner avait souvent

Lire aussi: