Les Grizzlies s'imposent face aux Warriors grâce à Ja Morant, qui n'a qu'un seul œil, alors que Kerr dénonce un jeu "sale".

Le match était à égalité avant le quatrième quart-temps, 77-77, lorsque Morant a pris le relais. Le joueur de 22 ans a marqué les 15 derniers points de Memphis, contribuant ainsi à prendre le contrôle du match en fin de partie et à imprimer sa marque sur l'affaire.

Mais il a terminé le match avec une vision trouble après avoir été touché à l'œil dans le troisième quart-temps. Lors de la retransmission télévisée, on a pu voir Morant dire "Je ne vois rien".

Après le match, il a expliqué qu'il avait toujours du mal à voir. "Je ne vois toujours pas", a déclaré Morant aux médias. "Je peux voir au milieu. Je ne vois pas à l'extérieur. J'ai reçu un coup de poing en essayant de prendre le rebond".

Morant a ajouté : "J'ai un autre bon œil ici - une vision à 20-20 ici. Je remercie Dieu pour mon œil droit".

Steph Curry a marqué 27 points, pris neuf rebonds et délivré huit passes, tandis que Jordan Poole a marqué 20 points, mais cela n'a pas suffi à Golden State pour venir à bout de la jeune superstar de Memphis.

Alors que la performance de Morant a émerveillé le monde entier, l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, s'est concentré sur un incident survenu au début du deuxième match.

Kerr a insisté sur le fait que l'attaquant des Grizzlies Dillon Brooks avait "enfreint le code" après avoir frappé Gary Payton II à la tête par derrière alors que Payton II s'apprêtait à faire un lay-up, un peu moins de trois minutes après le début du match. Le gardien des Warriors a souffert d'une fracture du coude après l'incident.

Brooks a ensuite été expulsé après avoir reçu une faute flagrante 2 - décrite dans le règlement de la NBA pour un contact jugé "inutile et excessif" - sur Payton II.

Kerr a qualifié le jeu de "sale" lors d'une interview à la mi-match, lorsqu'il a été interrogé sur la nature physique du match.

"Non, ce n'était pas physique, c'était sale", a déclaré Kerr.

"Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais c'était sale", a déclaré Kerr plus tard. "Le basket-ball des play-offs est censé être physique. Tout le monde va rivaliser, tout le monde va se battre pour tout. Mais il y a un code dans cette ligue.

"Il y a un code que les joueurs suivent et qui veut qu'on ne mette jamais en danger la carrière d'un gars en l'éliminant en plein vol, en lui donnant un coup de massue sur la tête et en finissant par fracturer le coude de Gary", a-t-il ajouté.

L'expulsion de Brooks fait suite à celle de l'attaquant des Warriors Draymond Green lors du premier match de la série, également pour une faute flagrante (2).

Les deux équipes se retrouveront samedi en Californie pour le troisième match de leur série au meilleur des sept manches, qui est désormais à égalité (1-1).

Les Celtics se battent dans le deuxième match pour égaliser la série contre les Bucks

Pendant ce temps, dans la Conférence Est, les Boston Celtics ont confortablement battu les Milwaukee Bucks 109-86 dans le deuxième match pour égaliser la série à un match partout.

Jaylen Brown a terminé le match avec 30 points, dont 25 en première mi-temps, cinq rebonds et six passes décisives.

"Nous savions que nous devions jouer comme si notre saison était en jeu et c'est ce que nous avons fait", a déclaré Brown après le match.

"C'est les playoffs. C'est la survie du plus fort. Chaque match compte.

Jayson Tatum a poursuivi son excellent parcours en playoffs avec 29 points et huit passes décisives, tandis que Grant Williams est sorti du banc pour apporter 21 points et cinq rebonds à Boston.

Le double MVP Giannis Antetokounmpo a connu des difficultés en première mi-temps - terminant le match à 11 sur 27 - et les Bucks n'ont pas réussi à contenir une équipe des Celtics en pleine forme, même si le "Greek Freak" a terminé avec 28 points, neuf rebonds et sept passes.

"C'est les playoffs", a déclaré Antetokounmpo après coup, à propos de la défense difficile des Celtics à laquelle il a dû faire face. "Ils vont être plus physiques. Il n'y aura pas beaucoup de fautes, ils seront plus actifs, plus disciplinés, mais au bout du compte, c'est la même mentalité ? Quoi qu'ils fassent, mon état d'esprit et celui de l'équipe ne peuvent pas changer".

Le troisième match des deux équipes aura lieu samedi à Milwaukee.

