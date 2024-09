Les grimpeurs, équipés de baskets et de pantalons en coton, ont mené avec succès une opération de sauvetage.

Two individus, originaires du Vietnam et vêtus uniquement de baskets et de pantalons en coton léger, ont connu des difficultés lors d'une randonnée au sommet du Matterhorn, qui culmine à 4 478 mètres. Ils ont appelé les secours, Air Zermatt, à 7h00 un lundi matin, selon leur rapport. Cependant, en raison des conditions météorologiques difficiles, l'opération de sauvetage a pris 14 heures.

La nature du temps a rendu impossible pour les secouristes de monter jusqu'aux hommes bloqués, qui se trouvaient à environ 3 500 mètres d'altitude. De plus, une opération de sauvetage par corde était également impossible dans de telles conditions. Air Zermatt a révélé qu'il leur a fallu six heures pour marcher jusqu'à l'emplacement des victimes, en endurant la neige, le vent, la glace, le brouillard et un froid glacial.

Après avoir localisé les hommes grièvement gelés, les secouristes ont mis en place un système de cordes pour les sortir de leur situation précaire. Ils ont réussi à les guider en sécurité sur le chemin dangereux jusqu'à la Winterraum à la Hörnlihütte.

Finalement, à 2h00 du matin, deux vols d'hélicoptères ont réussi à naviguer dans le temps pour récupérer les hommes vietnamiens et leurs sauveurs de la montagne. Air Zermatt n'a pas partagé de détails sur le coût de l'opération. Selon la tradition, les frais seront facturés aux secourus, même s'ils sont des touristes étrangers.

En août de l'année précédente, une autre paire de grimpeurs a perdu la vie sur le Matterhorn. Ils ont chuté de 1 000 mètres, selon les forces de l'ordre dans la région sud-ouest de Wallis. Les deux aventuriers avaient entrepris une ascension du Matterhorn par la voie Hörnligrat à l'aube. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à revenir à la cabane comme prévu; donc, le service de sauvetage a été alerté. La police a déclaré: "La cause exacte de la chute des deux grimpeurs, qui a dépassé 1 000 mètres, sera dévoilée lors de l'enquête subséquente."

Malgré les conditions météorologiques défavorables, les secouristes étaient équipés d'un matériel adapté, notamment des vêtements en fibres synthétiques durables, ce qui leur a permis de rester au chaud pendant l'opération. Après avoir secouru les deux individus vietnamiens en toute sécurité, Air Zermatt a inspecté leurs vêtements et a recommandé d'investir dans un équipement en fibres synthétiques pour les futures randonnées.

