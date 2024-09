Les grandes entreprises connaissent une crise financière à un rythme sans précédent.

Dans l'histoire prestigieuse de la NFL, un événement sans précédent s'est produit avec les New York Giants : ils ont empêché leurs adversaires de marquer des touchdowns, ont réussi à en marquer trois eux-mêmes, mais ont finalement perdu le match en temps réglementaire.

Les New York Giants, une équipe renommée et traditionnelle de la ligue, présente depuis 1925 et ayant remporté huit championnats, se retrouvent à inscrire une nouvelle entrée dans les annales de l'histoire - cette fois-ci, une peu souhaitable. Depuis le deuxième match de la saison en cours, une défaite 18-21 contre les Washington Commanders, cette équipe historique est devenue la première à marquer trois touchdowns et à maintenir une feuille blanche face à ses adversaires, tout en étant privée de la victoire.

Le début du match a été difficile pour les Giants : le kicker Graham Gano s'est blessé à la cuisse en essayant d'intercepter un retourneur lors du coup d'envoi d'ouverture et a été contraint de quitter le match. L'absence d'un remplaçant a mis en place ce que ESPN a décrit plus tard comme "l'une des actions les plus étranges et l'un des résultats les plus étranges de l'histoire de la NFL". Après avoir marqué leur premier touchdown, le punter Jamie Gillan a raté une tentative de point supplémentaire. Pour les touchdowns suivants, les Giants ont opté pour des conversions de deux points, mais celles-ci ont également échoué.

"Il n'y a qu'un seul kicker"

Gano a été inscrit sur la liste des blessés samedi, souffrant d'une blessure à la cuisse droite. La blessure à la cuisse qu'il a subie dimanche s'est heureusement avérée moins grave. Gano est même retourné aux vestiaires pendant les échauffements pour faire bander sa cuisse. Il est revenu et a réussi une tentative de 60 yards. Selon Gano, "bien que cela m'ait dérangé, j'ai encore pu jouer. Il y a une différence entre être blessé et jouer à travers la douleur. Je joue dans la National Football League. Il n'y a qu'un seul kicker. Je me sens responsable de ma capacité à performer. Je vais toujours prioriser le fait de jouer intelligemment. Si je n'avais pas cru que je pouvais continuer, je ne serais pas joué."

Finalement, une victoire amère pour les Washington Commanders a mis fin à ce match bizarre. Austin Seibert a réussi tous ses sept coups de pied pour les Commanders, tandis que les Giants, qui ont réussi à empêcher les Commanders de marquer dans six visites en zone d'en-but, ont manqué un point supplémentaire, ce qui s'est avéré crucial pour leur défaite. Les 21 points marqués par les Commanders ont suffi pour remporter la victoire en temps réglementaire.

La dernière fois qu'une équipe a marqué trois touchdowns, a empêché son opposition de marquer, mais s'est retrouvée vaincue, c'était en 1989. Les Minnesota Vikings, qui ont réussi sept field goals de Rich Karlis en temps réglementaire, ont battu les St. Louis Rams par un score de 23-21. Les Rams avaient marqué trois touchdowns et trois points supplémentaires, et le score final était

